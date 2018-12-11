Участница Spice Girls попала с тяжелыми травмами в больницу

Участницу известного герлз-банда Spice Girls Мел Би (Мелани Браун) госпитализировали со сломанными ребрами и ушибом руки после падения с лестницы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на TMZ.
Издание пишет, что несчастный случай с солисткой произошел в доме ее друга. После обследования Мел Би была проведена операция, сейчас она идет на поправку.
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