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Валерия показала взрослого красавца-сына

Певица Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Валерия поделилась с поклонниками радостью – ее переполняет гордость за своих детей. Певица показала подписчикам фотографию сына Арсения и рассказала о его проектах.
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Младший сын Валерии пошел по стопам матери. Он талантливый пианист, лауреат нескольких международных конкурсов. А теперь развивает новый бизнес – так что у Валерии появился еще один повод гордиться наследником.

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 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

"Как же я горжусь своими детьми! Сегодня Арсений запустил свой авторский курс "Как научиться играть любую песню на фортепиано с нуля за пять уроков?" – написала певица в Instagram.

Валерия без стеснения разрекламировала начинание Арсения - добавив, что лучшим ученикам начинающий педагог вручит ценные призы: смартфон, планшет и беспроводные наушники.

Это уже не первый проект молодого человека. В прошлом году он открыл ресторан в центре Москвы, который назвал "Бомонд Лаунж". Десять миллионов рублей на заведение он потратил из денег, заработанных на концертах.

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Публикация от VALERIYA (@valeriya)

У Валерии трое детей. Арсений Шульгин – младший сын Валерии от первого брака с продюсером Александром Шульгиным. В этом же союзе у певицы в 1993 году родилась дочь Анна, а в 1994-м – сын Артемий. Старший сын живет в Швейцарии и занимается продюсерской деятельностью, дочь Анна – певица и телеведущая. С 2004-го Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным.

Автор: Андрей Евлампиев6 ноября 2018, 17:43
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