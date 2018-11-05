50-летняя Валерия в банном халате раскинулась на кровати перед Пригожиным
50-летняя артистка рассказала своем в Instagram, что день у нее прошел очень насыщенно. После тяжелого рабочего дня она вернулась домой очень уставшей и, не успев даже смыть макияж, решила посмотреть телевизор.
В этот момент ее запечатлел муж Иосиф Пригожин. Известный продюсер любит "подловить" супругу в самые неожиданные моменты. Впрочем, поклонники певицы остались в восторге от внешнего вида артистки.
Напомним, Певица Валерия не скрывает, что пережила много тяжелых моментов. Однако артистка убеждена, что борьба со страхом и болью сделали ее сильнее.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена в весьма провокационном виде. 50-летняя артистка позирует в черной кожаной кофте, рукава которой закрывают даже кончики пальцев, и в трусах (или чересчур откровенных шортах) в тон. Валерия, схватившись за голову, кричит.
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