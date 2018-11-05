50-летняя Валерия в банном халате раскинулась на кровати перед Пригожиным

Певица Валерия показала поклонникам весьма откровенное фото снимок. На опубликованном фото певица позирует перед камерой в одном лишь белом халате на диване.



50-летняя артистка рассказала своем в Instagram, что день у нее прошел очень насыщенно. После тяжелого рабочего дня она вернулась домой очень уставшей и, не успев даже смыть макияж, решила посмотреть телевизор.

В этот момент ее запечатлел муж Иосиф Пригожин. Известный продюсер любит "подловить" супругу в самые неожиданные моменты. Впрочем, поклонники певицы остались в восторге от внешнего вида артистки.

Напомним, Певица Валерия не скрывает, что пережила много тяжелых моментов. Однако артистка убеждена, что борьба со страхом и болью сделали ее сильнее.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена в весьма провокационном виде. 50-летняя артистка позирует в черной кожаной кофте, рукава которой закрывают даже кончики пальцев, и в трусах (или чересчур откровенных шортах) в тон. Валерия, схватившись за голову, кричит.