"Плохо и страшно": Пригожин шпионил за Валерией

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин приняли участие в съемках программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1", где рассказал об острых переживаниях в первые годы отношений с супругой. Дошло до того, что он организовал за ней слежку с помощью специальных программ.

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