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"Плохо и страшно": Пригожин шпионил за Валерией

Певица Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: www.globallookpress.com
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин приняли участие в съемках программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1", где рассказал об острых переживаниях в первые годы отношений с супругой. Дошло до того, что он организовал за ней слежку с помощью специальных программ.
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Валерия и Иосиф Пригожин могут претендовать на звание самой крепкой и завидной пары в российском шоу-бизнесе. Продюсер признался, что раньше и представить себе не мог, что способен так сильно к кому-то привязаться. Ему трудно отпускать супругу даже на гастроли, однако сложнее всего было в первые годы их отношений.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

"У меня начались панические атаки: я от ужаса не мог спать, я задыхался, по больницам бегал. Бывало, еду в машине, выбегаю, бегу по улице, потому что мне плохо и страшно", – рассказал Иосиф Пригожин в эфире программы "Когда все дома".

Продюсер считает, что столь резкая реакция связана со страхом потерять настоящее счастье, которое он сумел обрести. "Когда Лера уезжала на гастроли, а я оставался на работе, то не мог спать вообще, просто не засыпал", – пожаловался он.

Когда Валерия летела на самолете или переезжала из одного города в другой за несколько сотен километров, Иосиф Пригожин очень переживал за безопасность супруги. Он признался, что с помощью специального приложения отслеживал ее перемещения, чтобы быть уверенным, что с ней все в порядке. 

Даже по прошествию лет долго находиться отдельно друг от друга Иосиф Пригожин и Валерия не могут. Продюсер признался, что сам не ожидал от себя такого, а также сравнил их пару с сиамскими близнецами.

Автор: Геннадий Куприянов11 ноября 2018, 16:04
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