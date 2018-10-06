Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 октября 2018 года
МЕГАН МАРКЛ СПЕШНО БЕЖИТ ИЗ БРИТАНИИ
Меган Маркл и принц Гарри 16 октября покинут Британию. Герцог и герцогиня Сассекские отправляются в большой официальный тур.
Поездка, судя по графику, будет очень насыщенной. Она займет 16 дней. За это время молодожены посетят Австралию, оттуда в Новую Зеландию, Фиджи и Тонгу.
СЫН-ФРИК ЕЛЕНЫ ЯКОВЛЕВОЙ СТАЛ КРАСАВЧИКОМ
25-летний Денис Шальных сменил имидж. Сын Елены Яковлевой отрастил бороду и сменил прическу. Изменения сделали внешность Дениса мягче, а глаза выразительнее.
Благодаря активным тренировкам Денис может похвастаться шикарными мышцами. Даже необычные татуировки, которыми усеяно все тело мужчины, стали смотреться очень органично.
ФИНАЛ ШОУ "ГОЛОС.60+" ОМРАЧИЛ СКАНДАЛ
На Первом канале завершилось шоу "Голос 60+". Победителем стала подопечная Пелагеи Лидия Музалева.
Однако такой исход удовлетворил не всех. Зрители устроили в Сети скандал, требуя отдать награду другим исполнителям.
МОНТСЕРРАТ КАБАЛЬЕ СКОНЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ БОЛЕЗНИ
В одной из клиник Барселоны умерла оперная дива Монтсеррат Кабалье. Ей было 85 лет.
В конце сентября певицу госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем. Медики сообщали, что певица прошла курс лечения и со дня на день должна была отправиться домой. Однако коварная болезнь вспыхнула с новой силой, не оставив Монтсеррат шансов на выздоровление.
ОЛЬГА БУЗОВА ТАЙНО ВЫШЛА ЗАМУЖ
Мужем Ольги Бузовой стал российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов. Информацию распространил британский таблоид.
Журналисты ошибочно приняли певицу за жены спортсмена. В газете опубликовали их совместное фото, сопроводив провокационной подписью: "Хабиб женился на своей любимой в 2013 году, но она держалась вне поля зрения общественности".
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