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Шоу-бизнес

Талызина: Кончаловский для меня не авторитет

Валентина Талызина и Андрей Кончаловский. Фото: Dni.Ru
Сегодня, 22 января, прославленная артистка Валентина Талызина отмечает день рождения. Актриса рассказала о напряженной обстановке, сложившейся в театре.
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Валентине Талызиной исполнилось 83 года, однако артистка до сих пор играет в Театре им. Моссовета. По признанию актрисы, новых ролей у нее давно нет, однако без работы она не сидит. У нее несколько чтецких поэтических программ.

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"Наша директор Валентина Тихоновна Панфилова пять лет обещала мне новую роль. Подожди еще, говорит, вот-вот... Но ничего не было. Поэтому я пришла к ней расстроенная: "У тебя в театре 60 лет служит актриса Талызина, и у нее давно не было новых ролей. Вот пьеса "Васса Железнова". Я хочу играть эту роль". Она мне говорит: это будет некоммерческий спектакль. Нет, говорю, это будет коммерческий спектакль. Она – свое: нет, это не развлекаловка, билеты не будут продаваться. Я говорю: будут продаваться. Она: "Юрский и Кончаловский будут против". Я ей: "Эти люди для меня не авторитет", – цитирует Валентину Талызину сайт "Комсомольская правда".

По словам актрисы, в театре за творческую часть отвечает режиссерский триумвират: Кончаловский, Юрский и Еремин. "Но Андрей Сергеевич снимает кино про Микеланджело в Италии. Он профессиональный кинорежиссер, но не театральный. У него другой взгляд. Театром он заниматься не будет, это большая обуза", – отметила актриса.

Что касается Юрского, то, по словам Талызиной, он пишет пьесы, сам их ставит и сам играет в них главные роли. "Недавно на одной радиостанции он сказал, что у нас в театре слишком большая труппа, растренированная и надо ее сократить. Как понимать его слова? Выгнать половину артистов? А почему они растренированные? Ты же вызвался быть в режиссерском триумвирате – вот и тренируй артистов, ставь с ними спектакли, чтобы они были в форме. Вместо этого ты пишешь пьесу на четырех актеров и одну роль берешь себе", – высказалась Талызина.

Актриса рассказала, что полтруппы администрацию "смертельно" боится. Особенно это касается тех артистов, кто подписал срочные контракты. "Их можно уволить. В основном это молодежь. У них семьи, дети, уходить некуда. Тем не менее артисты собрали подписи и пришли просить назначить если не худрука, то хотя бы худсовет", – сообщила актриса.

Далее, как рассказала Талызина, их встретили "два агрессивных человека – из нашего триумвирата". "Третий в это время снимал кино в Италии. Они с труппой не разговаривают, творческую программу не объявляют. Каждый за себя и за свои спектакли. Актеры вынужденно сами себе стали продюсерами. Сухоруков идет к директору со своим предложением. Деревянко – со своим. Талызина – с "Вассой". Юрский – с новой пьесой, которую сам же ставит. Московский академический театр превращается в коммерческую антрепризу. Ничего хорошего впереди я не вижу. Департаменту культуры, похоже, не до нас", – заключила актриса.

При этом сама Валентина Талызина категорически отказалась брать на себя функции худрука в театре. "Никогда в жизни! Ни режиссером, ни педагогом, ни худруком, ни администратором я быть не могу. Пришла артисткой и артисткой уйду. Нельзя браться за новое дело, не затрачивая себя. А если не вкладываешься, значит, халтуришь, и опять проблемы с совестью", – объяснила артистка.

Автор: Наталья Аряева22 января 2018, 10:28

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