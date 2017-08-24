Вид больного Краснова в инвалидной коляске поверг в шок

Декоратор после паралича и инсульта выглядит не важно. "Я хочу жить. И в будущее смотрю с оптимизмом", – уверяет художник.

Борис Краснов – одна из самых значимых фигур в российском шоу-бизнесе. В разные годы он занимался оформлением Московского Международного кинофестиваля, "Рождественских встреч" Аллы Пугачевой, церемонии вручения призов "Ника" и Первого всемирного фестиваля-конкурса циркового искусства "Золотой медведь".

Но случилась беда – в 2011-м Краснова обвинили в вымогательстве пяти миллионов рублей. Уголовное преследование могло закончиться пятнадцатью годами тюремного срока, если бы не тяжелый инсульт, который сразил Бориса и довел до комы. Суд отпустил больного под залог в пять миллионов рублей на лечение и приостановил судебный процесс.

Краснов лечился в Швейцарии – ему после отека мозга сделали операцию. Ситуация осложнялась тем, что к правостороннему инсульту и обширной гематоме, обнаруженной у больного, добавилось воспаление легких. "У меня ничего не шевелилось, даже ступни ног, – вспоминал в одном из интервью Краснов. – Когда начал двигать ногой, плечами – это была первая победа. Потом научился сам вставать с кровати и пересаживаться в инвалидное кресло. Боли были жутчайшие, будто тебя всего перемалывает надвое. Зато через несколько месяцев я сделал первый шаг. Почти три года лечиться в западных клиниках без страховки было бы немыслимо без финансовой поддержки друзей, а кроме этого, к примеру, Иосиф Кобзон и Алла Пугачева помогали найти хороших специалистов"

И лишь спустя четыре года сценограф приехал Россию. Он заново учился ходить и испытывал проблемы с речью. Ну а сегодня Бориса часто возят в инвалидном кресле. Хотя это зрелище многих повергает в шок, ведь Бориса все помнят бодрым и цветущим.

Вернется ли Борис в профессию – большой вопрос. "Я хочу жить. И в будущее смотрю с оптимизмом. Ведь для чего-то меня же оставили на этом свете – наверное, для чего-то хорошего. По сути, я живу сейчас вторую жизнь. И в самом деле, сигнал был дан слишком серьезный. Для того чтобы наступила переоценка ценностей. И она, безусловно, произошла", – уверен Краснов.