Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть

Известная телеведущая Лариса Гузеева опубликовала провокационное видео. Главным героем ролика стала ее 17-летняя дочь Оля.

Видео стало хитом в считанные минуты. "Одна дома! Всем хорошего настроения!" – подписала публикацию Гузеева.

На опубликованных кадрах видно, как дочь Гузеевой исполняет зажигательный танец. Один из комментаторов счел ролик слишком провокационным. "На передаче Вы много говорите о нравственности. По-моему, это не искусство, это пошло!" – пишет пользователь.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Июл 29 2017 в 11:32 PDT

Тем не менее, многие поддержали девушку и похвалили за смелый танец. "Такая не пошлая при всей своей яркости. Воспитание и вкус делают свое дело", – поддерживает 17-летнюю красавицу один из комментаторов. "Артистичная девчонка, фигуркой и красотой в свою маму пошла", – пишет другой.

Отметим, Гузеева не часто делится в социальной сети снимками с дочерью. Тем не менее, звездная телеведущая поддерживает с ней хорошие отношения.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) Янв 8 2017 в 6:44 PST

Иногда Гузеева с дочерью вместе посещают светские мероприятия. Примечательно, что долгое время воспитанием девушки по большей части занималась бабушка: у телеведущей не всегда хватало времени на семью из-за бурной карьеры.