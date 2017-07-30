Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть
Видео стало хитом в считанные минуты. "Одна дома! Всем хорошего настроения!" – подписала публикацию Гузеева.
На опубликованных кадрах видно, как дочь Гузеевой исполняет зажигательный танец. Один из комментаторов счел ролик слишком провокационным. "На передаче Вы много говорите о нравственности. По-моему, это не искусство, это пошло!" – пишет пользователь.
Тем не менее, многие поддержали девушку и похвалили за смелый танец. "Такая не пошлая при всей своей яркости. Воспитание и вкус делают свое дело", – поддерживает 17-летнюю красавицу один из комментаторов. "Артистичная девчонка, фигуркой и красотой в свою маму пошла", – пишет другой.
Отметим, Гузеева не часто делится в социальной сети снимками с дочерью. Тем не менее, звездная телеведущая поддерживает с ней хорошие отношения.
Иногда Гузеева с дочерью вместе посещают светские мероприятия. Примечательно, что долгое время воспитанием девушки по большей части занималась бабушка: у телеведущей не всегда хватало времени на семью из-за бурной карьеры.
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