Бывшая жена Радулова: Жить с этим дальше было невозможно

Бывшая жена хоккеиста Александра Радулова откровенно рассказала о разводе. Дарья Дмитриева заявила, что она стала инициатором разрыва, и сообщила, что один человек ради другого никогда не изменится.

Дарья Дмитриева разоткровенничалась на своей страничке в социальной сети Instagram. Бывшая гимнастка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в день свадьбы, и оставила длинный пост.

Для начала Дмитриева объяснила, зачем решила расставить все точки над i. Она сообщила, что сделала это для тех, кто действительно переживает за нее и ее экс-супруга, а также во избежание различных кривотолков.

Оказывается, инициатива разойтись исходила от нее. "Александр достойный МУЖЧИНА , ПРЕКРАСНЫЙ отец , но есть вещи с которыми я лично смирится не могу ...есть моральные принципы !" – написала Дмитриева.

Затем Дарья признала свою вину. "я думала что люди меняются , но это была нелепая ошибка ! Запомните , один человек ради другого НИКОГДА не изменится !!! И надо принимать друг друга такими , какие мы есть ! Он любил , я любила , но жить с этим дальше было невозможно . Всему есть предел .. " – объяснила, не вдаваясь в подробности, бывшая жена Радулова.

Публикация от DARIA RADULOVA ( DMITRIEVA ) (@busi_22) Июн 8 2017 в 12:36 PDT

Дарья сообщила, что раздела имущества не будет, потому что они подписали брачный контракт, а в суде – мирный договор. Дмитриева рассказала, что они много боли причинили друг другу, особенно в последнее время, но она надеется, что по прошествии лет оба будут помнить только хорошее, ведь они "в первую очередь РОДИТЕЛИ !"

Дмитриева подчеркнула, что самое главное для них – сын. По словам девушки, он растет в "безмерной заботе и любви". "Я Вас ОЧЕНЬ прошу ,не осуждайте нас , не надо искать виновного !!!! Жизнь очень интересная штука ! Все идет своим чередом . Любви Вам ! Взаимопонимания ! Счастья! Здоровья и много детишек ! УВАЖАЙТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ" – завершила рассказ Дарья Дмитриева.

