Валерия Сюткина бьют по рукам

Именитый певец и музыкант Валерий Сюткин, под чьи хиты "Вася", "Стильный оранжевый галстук" и "Любите, девушки" до сих лихо отплясывают на концертах и дискотеках россияне, стал гостем популярного шоу "ОК на связи!". Артист откровенно рассказал о семье, о счастье, о том, как создаются нетленки, и кто сейчас его бьет по рукам.

Многим Сюткин полюбился и запомнился как солист группы "Браво", пришедший на смену Жанне Агузаровой. После нескольких лет успешной работы в коллективе Валерий нашел себя в качестве сольного исполнителя. У артиста 20 альбомов.

Еще Валерий занимается театральным творчеством. Он ставит собственные моноспектакли. И, ко всему прочему, 59-летний Сюткин является активным участником Олимпийского движения. По отзывам коллег и приятелей, певец по натуре очень позитивный, энергичный и харизматичный человек.

В эфире шоу Сюткин рассказал том, как появилась композиция "Вася", ставшая классикой. "Песня сочинялась как "Эдик", – удивил зрителей Валерий. – Мы ее с Женей Хавтаном написали прямо на первой репетиции, я еще не был в "Браво". Назовем это кастинг. Он меня приглашает, я прихожу, сидят ребята из "Браво" с потухшим взглядом".

Как выяснилось, у музыкантов в тот момент уже полгода не было работы. "На них никто не ходит. Они говорят: "Мы не знаем, Валер, что мы будем делать, ну вот такая мелодия". "А кто мы? – говорю я. – Какая идеология? Мне кажется, если мы сыграем классический рок-н-ролл американо-советский, мы дадим". Я всегда, когда текст сочиняю, пишу рассказик маленький... Это стиляга, он выходит, витрины горят, он мимо магазинов проходится. И чувствуешь, что у тебя в этой средней части прямо вопрос: "на это каждый ответит". Конечно, Эдик!" А я говорю: "Давай попроще чего-нибудь!". И тут наш бас-гитарист говорит: "Вася!", – с улыбкой вспоминает Валерий.

Исполнитель поделился секретом, как создаются настоящие, проверенные временем хиты. "Хорошие песни нельзя конструировать. Их невозможно выдавить из тюбика, – убежден артист. – Хитом настоящим крайне редко становится песня случайная. "Вася", "7000 над землей" – я не могу объяснить, как я это написал. Как будто вас к провайдеру какому-то подключили, и из вас это выходит, вы просто транслируете. Возрастной цензор, который в вас живет, бьет по рукам. В юности легче пишутся песни".

Сюткин немало позабавил аудиторию признанием о своем узнаваемом тембре "А знаете, как я называю свой голос? Мне все говорят, мол, у вас баритон. А я отвечаю: Мой голос называется доверительный сип", – заявил шутник.

Зашел разговор и о счастье в семье. "Надо ждать чувства, когда без человека не можешь дышать... Счастье – это удовольствие без раскаяния, поэтому когда что-то делаете, думайте, чем вы будете платить за это завтра, – посоветовал опытный и мудрый Валерий. – Женщинам для счастья нужно совсем немного – одна, максимум две вещи, только чтоб каждый день новые были. Им нужны готовность ваша к поступку и ваше внимание".

Дал ценную рекомендацию певец и представительницам прекрасного пола. "Мужчину нужно очень сильно понимать и немножко любить, – считает Сюткин. – Прежде чем ругать своего мужа, обязательно похвалите. Счастье – это "на", а не "дай".

Валерий к радости своих поклонников готовит грандиозный юбилейный концерт. "Я уже позвонил Жене Хавтану, попросил его поучаствовать. Очень приятно, что Сережа Шнуров согласился, сказал: "Валер, для тебя даже траншею выроем, лишь бы было приятно". Лева и Шура БИ-2, Леня Агутин, Коля Расторгуев. Я позову исполнителей, чтобы концерт был стильным", – пообещал Валерий.