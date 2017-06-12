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Звезду "Дома-2" огорчает скорая свадьба с порноактрисой

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/dmitry_dmitrenko/
Участник "Дома-2" Дмитрий Дмитриенко не очень рад предстоящей свадьбе с порноактрисой Рапунцель. На фотографиях, которые сделаны в преддверии торжества, будущий муж выглядит печальным, зато невеста светится от счастья. Поклонников пары насторожили эти снимки.
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"Была на примерке своего свадебного платья 👰🏽потом встретилась с Любимым и поехали бронировать ресторан на Наш День Любви 👰🏽💍👑💑💞 суета , хлопоты волнения, усталость, но это приятная усталость 😌совсем скоро Мы станем Мужем и Женой", – написала на своей странице в Instagram актриса, добавив к посту совместную с Дмитрием фотографию (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.).

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Фанаты пары тут же принялись комментировать запись. Однако внимание поклонников привлекла не красавица-невеста, а угрюмый жених.

"Почему у Димы такое несчастное лицо? Оля,береги его. Он один только сможет с тобой быть", "Бедный Димас. Его уже косит от будущего", "Что-то дима очень печальный перед свадьбой", "Дима вот вот заплачет", – заявили пользователи Сети.

Между тем, в искренность будущих супругов не верят не только поклонники, но и коллеги. Так, бывшие участники "Дома-2" Юлия и Тигран Салибековы жестко прошлись по Дмитрию Дмитренко. Супруги назвали молодого человека лохом и высказали мнение, что длинноволосая шатенка его использует.

Кроме того, ранее появилась информация, что родственники Дмитриенко против свадьбы. Якобы по этой причине торжество перенесено на осень. Пара эти слухи не комментирует.

Автор: Алёна Нестерова12 июня 2017, 16:39
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