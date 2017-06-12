Звезду "Дома-2" огорчает скорая свадьба с порноактрисой

Участник "Дома-2" Дмитрий Дмитриенко не очень рад предстоящей свадьбе с порноактрисой Рапунцель. На фотографиях, которые сделаны в преддверии торжества, будущий муж выглядит печальным, зато невеста светится от счастья. Поклонников пары насторожили эти снимки.

"Была на примерке своего свадебного платья 👰🏽потом встретилась с Любимым и поехали бронировать ресторан на Наш День Любви 👰🏽💍👑💑💞 суета , хлопоты волнения, усталость, но это приятная усталость 😌совсем скоро Мы станем Мужем и Женой", – написала на своей странице в Instagram актриса, добавив к посту совместную с Дмитрием фотографию (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.).

Фанаты пары тут же принялись комментировать запись. Однако внимание поклонников привлекла не красавица-невеста, а угрюмый жених.

"Почему у Димы такое несчастное лицо? Оля,береги его. Он один только сможет с тобой быть", "Бедный Димас. Его уже косит от будущего", "Что-то дима очень печальный перед свадьбой", "Дима вот вот заплачет", – заявили пользователи Сети.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Июн 10 2017 в 8:32 PDT

Между тем, в искренность будущих супругов не верят не только поклонники, но и коллеги. Так, бывшие участники "Дома-2" Юлия и Тигран Салибековы жестко прошлись по Дмитрию Дмитренко. Супруги назвали молодого человека лохом и высказали мнение, что длинноволосая шатенка его использует.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Май 31 2017 в 4:10 PDT

Кроме того, ранее появилась информация, что родственники Дмитриенко против свадьбы. Якобы по этой причине торжество перенесено на осень. Пара эти слухи не комментирует.