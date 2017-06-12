Звезду "Дома-2" огорчает скорая свадьба с порноактрисой
"Была на примерке своего свадебного платья 👰🏽потом встретилась с Любимым и поехали бронировать ресторан на Наш День Любви 👰🏽💍👑💑💞 суета , хлопоты волнения, усталость, но это приятная усталость 😌совсем скоро Мы станем Мужем и Женой", – написала на своей странице в Instagram актриса, добавив к посту совместную с Дмитрием фотографию (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим.ред.).
Фанаты пары тут же принялись комментировать запись. Однако внимание поклонников привлекла не красавица-невеста, а угрюмый жених.
"Почему у Димы такое несчастное лицо? Оля,береги его. Он один только сможет с тобой быть", "Бедный Димас. Его уже косит от будущего", "Что-то дима очень печальный перед свадьбой", "Дима вот вот заплачет", – заявили пользователи Сети.
Между тем, в искренность будущих супругов не верят не только поклонники, но и коллеги. Так, бывшие участники "Дома-2" Юлия и Тигран Салибековы жестко прошлись по Дмитрию Дмитренко. Супруги назвали молодого человека лохом и высказали мнение, что длинноволосая шатенка его использует.
Кроме того, ранее появилась информация, что родственники Дмитриенко против свадьбы. Якобы по этой причине торжество перенесено на осень. Пара эти слухи не комментирует.
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