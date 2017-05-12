Аллегрова прилюдно унизила бывшего мужа

Журналист Отар Кушанашвили встретился с вышедшим из колонии некогда возлюбленным Императрицы. Она, мол, объявила его изменщиком, захребетником, нечестивцем нерукопожатным.

Четвертый муж певицы Ирины Аллегровой Игорь Капуста после пяти лет, которые он провел в колонии строгого режима, вышел из тюрьмы. Наказание он отбывал в поселке Форносово в Ленинградской области. А сейчас его приглашают на различные ток-шоу. Всем же интересно, какая кошка пробежала между Императрицей и ее бывшим возлюбленным.

Журналист Отар Кушанашвили встретился с ним на программе "Прямой эфир". "Он смиренный, кроткий, да, потертый, но держится с достоинством, напоминает людей категории "буйствовал робко, но пылко раскаивался", – рассказал о встрече Отар. – Он, конечно, постарел, но выглядит не аутсайдером, не скверно выглядит, а, скорее, потерянным. И то сказать: не в санатории был, но в каменном мешке побывал, сам говорит, еле выжил, но держится, насколько это вообще возможно, молодцом, не ноет, не скулит, не ропщет".

"Даже на старости лет ему придется отвечать на вопрос, что у него случилось с Аллегровой, из-за чего все разладилось, ужели у Ирины Александровны были основания на весь белый свет объявлять недавнюю зазнобу наркоманом, изменщиком, захребетником, нечестивцем нерукопожатным?", – уверен Кушанашвили.

"По нему было видно, что что обида жива, что не обрушились бы на него беды, не поступи с ним так вероломно Императрица. Трудно было поверить, что сидевший в студии человек когда-то был пижоном, хлыщом, франтом", – цитирует журналиста газета "Собеседник".

Напомним, когда Аллегрова встретилась с Капустой, ей было 44, а ему 35. Они обвенчались в 1993 году, причем, как говорят, сделали это под чужими паспортами, которые взяли у друзей. Но до загса так и не дошли. Вместе певица и танцор прожили восемь лет. Потом Капуста пристрастился к спиртному и стал изменять Императрице. Застукав его с любовницей, Аллегрова решила расстаться.

В колонию же Игорь Капуста угодил после того, как при обыске в его машине нашли два килограмма гашиша. Долгое время экс-супруга звезды и еще девятерых заключенных содержали в девятиметровой камере. У бывшего фаворита Аллегровой в пенитенциарном учреждении появился панкреатит, варикоз и сильный кашель, а потом случился инфаркт, и его сразу же отправили в больницу, где он несколько месяцев находился при смерти.