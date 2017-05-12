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Участнице "Евровидения" грозит тюрьма

Свала Бьергвинсдоуттир. Фото: Michael Campanella/Gettyimages.ru
Певицу из Исландии Свалу Бьергвинсдоуттир могут наказать за нарушение правил обращения с национальным флагом. Исполнительнице грозит год тюремного заключения по возвращении в Рейкьявик.

Продолжение: Эксклюзивное видео репетиции финала "Евровидения"
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На церемонии открытия "Евровидения" в Киеве Свала расписалась на национальном флаге Исландии и отпустила его в небо на воздушных шарах. Стоит заметить, что так сделали все участники конкурса. Но по строгим законам страны на государственный стяг запрещено собственноручно наносить надписи и поднимать его на чем-либо, кроме флагштока. Певица и автор песен выложила видео с мероприятия в своем Facebook, что вызвало недовольство со стороны руководителя скаутской исландской организации.

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Напомним, что Свала Бьергвинсдоуттир является дочерью известного ирландского исполнителя Бьоргвина Холлдорссона. Девушка начала петь на бэк-вокале у отца с семи лет. Первый хит выпустила в девять. Рождественскую песню Fyrir Jól будущая звезда исполнила дуэтом со своим знаменитым родителем. Настоящая популярность пришла к Свале в 2001 году после выхода песни с одноименного альбома The realme.

Публикация от SVALA (@svalakali)

На прошедшем в марте 2017 года исландском национальном отборе певица заняла первое место, и было решено, что именно она будет представлять страну на "Евровидении-2017". Конкурсная композиция – Paper – была написана совместно с Эйнаром Эгилсоном, Лестером Мендесом и Лили Элиз. Стоит заметить, что до финала Свала так и не дошла.

12 мая 2017, 16:33
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто зажег в полуфинале "Евровидения-2017"

567

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