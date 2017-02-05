Поклонники были удивлены необычным видом звезды
Звезда "Улицы разбитых фонарей" обняла брошенного сына
Российский киноактер Алексей Нилов известен не только громкими ролями, но и бурной личной жизнью. Артист состоял в в трех официальных браках и имеет двух сыновей и одну дочь.
Как оказалось, своего сына от второго брака, Никиту, Нилов видел в основном только во младенчестве. Всего через пять месяцев после рождения ребенка актер бросил жену и улетел в Санкт-Петербург.
После этого отец и сын встретились только в 2016 году. Их третья беседа состоялась уже в 2017-м во время записи телепередачи. Закончилось общение Нилова с подросшим ребенком крепкими объятьями, передает НТВ.
Напомним, актер Алексей Нилов известен ролью Андрея Васильевича Ларина, капитан милиции в сериале "Улицы разбитых фонарей". Многие поклонники творчества артиста заметили, что недавно он кардинально сменил имидж.
Как писали Dni.Ru, это связано с одной из работ актера. В сериале "Высокие ставки" Нилов играет криминального авторитета по прозвищу Космонавт. Однако, самого актера смена имиджа не очень волнует – по его мнению, он уже не в том возрасте, чтобы беспокоиться о лысине и набранных килограммах.
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