Жена Газманова взбудоражила откровенным нарядом

Жена Олега Газманова Марина взбудоражила пользователей Сети смелым нарядом. Супруга популярного исполнителя явила миру свою пышную грудь и другие достоинства.

Жена артиста опубликовала в соцсетях фото, на котором ее сложно узнать. Десятки комментаторов упорно видят на снимке французскую актрису Мишель Мерсье в образе незабвенной Анжелики, маркизы ангелов.

Одета Марина как героиня легендарного фильма и популярной серии книг о рыжеволосой красавице, к ногам которой падали самые видные мужчины. По мнению подписчиков, жена Газманова ничуть не проигрывает эффектной актрисе. Грудь у супруги певца не менее пышная, а талия – такая же тонкая.

Теперь у соблазнительной Марины есть своя армия поклонников. Восхищенные почитатели буквально засыпали ее комплиментами и лестными сравнениями.

"Анжелика!!!😍", "Какая Вы красивая !!!", "Прям Мишель Мерсье👍👏супер)", "Ochen poxoji na Anjeliku :)", "Красавица", "Анжелика и король", "Красивая Вы и умничка!!!!Первый взгляд...Анжелика!!!", "На Анжелику из фильма похожи здесь", – восторгаются комментаторы.

Фото опубликовано Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova) Фев 3 2017 в 4:22 PST

Отметим, что народная любовь очень изменчива. Всего несколько дней назад пользователи Сети высмеяли ее за "бабушкины панталоны". Марина опубликовала пикантную фотографию, на которой заснята топлес. Прикрывая грудь рукой, супруга "есаула" продемонстрировала кокетливые полупрозрачные штанишки. Этот предмет туалета и был раскритикован подписчиками.

"Ничего себе! какие бабушкины панталоны... лучше уж просто трусики от бикини или ниточки аля волочкова... но фигура шик, конечно. понятно, почему олег так за собой следит", "Клевые штанишки", "подскажите пожалуйста где купили?", " 🙈 вот это штаны 😂😂😂", "Такая стильная, модная и умопомрачительно красивая женщина выкладывает такие фото! Просто моветон!!!", "Я подумала что это Волочкова! Чисто в ее стиле! Глупо,пошло,бессмысленно", "Перебор 👎" – так высказались о внешнем виде супруги Газманова подписчики, после чего Марина удалила спорное фото и стала позировать на большом отдалении от объектива.