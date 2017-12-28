Обколотая Вовк побежала к врачам

Известная ведущая Ангелина Вовк шокировала поклонников. В Сети появилось видео с омолаживающими процедурами звезды.

Теледива легла на стол косметолога, чтобы привести лицо в форму перед новогодними праздниками. На ролике видно, как врач вкалывает в кожу женщины специальный состав ,который разглаживает морщины 75-летней ведущей. Из описания под видео становиться понятно, что Ангелина Михайловна решилась на процедуру Full face. Как сообщает портал woman.ru, Она позволяет за один раз решить сразу несколько задач: устранить возрастные изменения, скорректировать морщины, носогубные складки и носослезные борозды, восстановить утраченные объемы, подтянуть овал лица и увлажнить кожу.

Процедура проходит в три этапа – верхняя, нижняя и средняя часть лица по очереди закачиваются разными препаратами, наиболее подходящими для кожи именно этих участков. Такое решение позволяет добиться максимальных результатов и сохранять их достаточно долго: повторить такую процедуру придется только через год.

Публикация от КЛИНИКА АМОРИА (@clinica_amoria) Дек 27, 2017 at 7:16 PST

Отметим, что Ангелина Вовк никогда не скрывала, что сохранить природную красоту и молодость лица ей помогают не только хорошие гены, но и услуги пластических хирургов и косметологов. Так, еще в 2016 году Dni.Ru рассказывали читателям, что знаменитая ведущая сделала пластику лица.

Женщина призналась, что согласилась лечь под нож хирурга, чтобы хорошо выглядеть перед студентами. "Я веду здоровый образ жизни, правильно питаюсь. Например, каждое утро начинаю с льняной каши с пророщенными зернами пшеницы. Выпиваю два литра воды в день. Мама всю жизнь поддерживала себя в форме, говорила, что надо быть комильфо. Именно она и повлияла на меня в вопросах красоты. Пробовать косметологические новинки я начала, когда появились первые морщинки. Так что в этом деле я тертый калач. Понимаю, что возраст не утаишь, да и глупо это делать, но и выпячивать его тоже не буду. В свои 73 года чувствую себя молодой девочкой – у меня море энергии. К тому же я преподаю ораторское мастерство в Институте культуры, и хочется хорошо выглядеть перед студентами, а также быть примером для внучек – 14-летней Ангелины и 13-летней Анны, это дочки моих крестников", – рассказывала тогда Анеглина Михайловна.