Безработная Вовк оказалась на улице

Народная артистка России Ангелина Вовк является иконой отечественного телевидения, она вела множество программ и всегда была любима зрителями. Однако и у нее бывали минуты отчаяния, например, однажды ее уволили и она оказалась на улице. Звезду экрана спасло чудо.

74-летняя Вовк, которую многие помнят по передачам "Голубой огонек", "Песня года", "Спокойной ночи, малыши", побывала в гостях у Юлии Меньшовой на ток-шоу "Наедине со всеми".

Артистка за долгую жизнь на телевидении столкнулась со множеством трудностей, но они ее не сломили. Ангелина для многих может стать примером стойкости.

"Я находила в себе силы идти дальше. В каждой трудной ситуации обязательно есть выход. В свое время, когда нас уволили с телевидения из дикторского отдела, я оказалась на улице, – вспоминает Вовк. – Возраст был не пенсионный, работы нет, денег нет, жить не на что. Я очень испугалась. Меня охватило отчаяние".

Артистка стала судорожно думать, что же делать, как спастись. "Я пошла в свой храм. И смотрю, там висит объявление, что набираются сестры милосердия ухаживать за больными. Я подумала, что это замечательное дело. Я могу ухаживать за больными, меня не пугает вымыть пол, вынести ту же утку или горшок, помочь, покормить", – заверила Ангелина.

Она собиралась уже устроиться в это место, но судьба распорядилась иначе. "Когда я записалась в сестричество, Господь мне послал работу", – смеется артистка. Талантливую и эффектную Вовк позвали на телевидение, где она десятилетиями радовала зрителей своей открытой улыбкой и благозвучным, ласкающим слух голосом.

"У меня потом все наладилось сразу. Всегда надо в ситуации, когда трудно, когда тяжело, найти способ помочь тем, кому еще хуже, чем тебе", – сделала мудрый вывод Ангелина.