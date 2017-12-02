Экс-солистка группы "Сливки" рассказала о ссорах с мужем

Бывшая солистка группы "Сливки" Карина Кокс рассказала об отношениях в ее семье и воспитании детей. Кроме того. она поделилась своими творческими планами.

Певица Карина Кокс счастливо живет в браке с музыкантом Эдуардом Магаевым. Вместе они воспитывают двух дочерей. Бывшая солистка "Сливок" призналась, что в их семье случаются ссоры, хотя и редко.

"Бывает только, что у нас не сходятся взгляды на что-то. Я сама не конфликтный человек, поэтому мне проще первой урегулировать недомолвку с мужем", – цитирует StarHit Карину Кокс. "Помню, как-то девочки испугались, что папа начал громко говорить. Они подумали, что он кричит на меня. А у Эдика просто на просто такая привычка – громко говорить. Поэтому я успокоила Камилу и Алану, теперь они уже привыкли к манере разговоры папы", – добавила певица.

Публикация от Карина Кокс (@kartikidd) Май 11 2017 в 10:51 PDT

Все свободное от творчества время певица уделяет воспитанию дочерей. "С дочками я всегда стараюсь общаться на равных, выслушиваю их мнение. Конечно, чтобы девочки выросли неизбалованными, контролирую рамки дозволенного", – поделилась она своими секретами воспитания.

Публикация от Карина Кокс (@kartikidd) Авг 31 2017 в 11:52 PDT

"Эдик – не строгий отец. Он очень переживает за них, не то, что я. Например, при мне они могут прыгать на диване, залезать на подоконник. Я даже разрешаю девочкам помогать мне на кухне готовить ужин. Например, резать овощи. Супруг же думает, что они в любой момент могут пораниться и лучше не рисковать", – добавила певица.

Публикация от DJ M.E.G. (@partyisnotover) Июл 6 2017 в 2:58 PDT

По ее словам, муж также хорошо справляется с ролью отца. Например, может сделать им хвостики или помочь с выбором одежды. "Еще никогда не было промахов, всегда все со вкусом!", – сообщила Карина Кокс.

Кроме того, она поделилась планами на свое профессиональное будущее. "У нас с мужем в конце декабря выйдет клип на песню "Опасные чувства", – пообещала певица. По ее словам, именно муж подтолкнул ее к покорению новых вершин в шоу-бизнесе. "С супругом безумно легко творить. Сейчас это творчество без каких-либо указаний, как и что делать", – подчеркнула Карина Кокс.