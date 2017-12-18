Дочь Шейнина умерла от рака

Актер Алексей Шейнин дал откровенное интервью. Он рассказал о браке с актрисой Нелли Пшенной и смерти их дочери Евгении, чью жизнь унесло онкологическое заболевание.

Сегодня, 18 декабря, исполнилось 70 лет прославленному актеру Алексею Шейнину. Слава к нему пришла после ролей в картинах "На углу, у Патриарших", "Райские яблочки". В настоящее время Шейнин – педагог ГИТИСа и актер Театра им. Ермоловой. Артист был дважды женат. Первой супругой Шейнина стала актриса Нелли Пшенная.

"Нелли Пшенная и сейчас красавица, а тогда от нее глаз было не оторвать. Хотя родители у нее из деревни, она так ходила по улице Горького, что складывалось впечатление, что в ней течет голубая кровь. Однажды вечером, после репетиции, она говорит: "Когда вы возьмете у меня номер телефона?" Я ответил: "А зачем?" Она очень удивилась. С этого момента и начался у нас роман, который перерос в семилетний брак", – рассказал актер.

Интересно, что после развода Пшенная так больше и не вышла замуж. "Разве можно после меня выйти замуж? Я легкий человек, со мной несложно жить, если прощать маленькие слабости. Другого такого не найти", – похвалился Шейнин.

Как оказалось, будучи в браке, Нелли Пшенная увлеклась другом мужа, актером Юрием Демичем. "Я дал жене три дня на раздумья. Это сейчас я бы ее простил, а тогда, в 33, многого еще не осознал. Хотя не был святым и сам ей изменял… Нелли – родной мне человек. Я ей всю жизнь помогаю. Недавно дал деньги на операцию на глазах", – отметил артист.

В браке с Пшенной у Шейнина родилась дочь Евгения. "Нашу дочь Женю я ни на день не забывал, постоянно поддерживал. Два года назад она ушла из жизни от онкологического заболевания, дочь была для меня самой любимой женщиной в мире. До сих пор не знаю, как выжил после ее смерти…" – цитирует Алексея Шейнина Eg.RU.

После развода с актером Пшенная посвятила себя дочери, а затем – внукам. "У нее главная роль – бабушка, хотя она замечательная актриса. Старшая внучка Полина прошла отбор в школу журналистики при МГУ. Красавица выросла, я ею горжусь. Младшая, Настя, артисткой станет, отговорить не получится", – сообщил он.

Во второй раз Алексей Шейнин женился на француженке по имени Анни. Они уже 25 лет вместе. "Жена – дважды чемпионка Франции по конкуру. На момент нашего знакомства у меня было жуткое состояние души, еще и гипертонический криз. Анни сначала занялась моим здоровьем, а потом и сердцем. Ради меня супруга стала работать по контракту во французском посольстве в Москве. Первое время мы общались на английском, потом Анни выучила русский. Я тоже выучил французский, чтобы с тещей как-то общаться. Мы 25 лет вместе, у нас вырос сын Андрей, который учится в Париже в архитектурном институте. Сейчас у Анни пока есть вид на жительство, она ждет российское гражданство", – поведал актер.