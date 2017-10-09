Отец впервые рассказал о болезни Киркорова

Народный артист России Бедрос Киркоров в шоу "На самом деле" впервые признался, что в детстве Филипп настолько сильно болел, что помочь ему смог только дар болгарской целительницы.

Сам отец певца был у Ванги три раза. Первый раз в городе Петрич, где он с едва знакомой девушкой решил проверить способности "местной гадалки", о которой все говорят. Притворившись обрученными, молодые люди пришли к женщине, но помощница Ванги не пустила их в дом и передала слова целительницы – "вы пришли с обманом".

Второе посещение было более удачным – Ванга подсказала Бедросу, как избавиться от давно мучившей его боли в ноге, тогда артист поправился. Но, вскоре уже настоящая беда свалилась на семью Киркоровых – в десятилетнем возрасте заболел любимый сын Филипп. Врачи оказались не в состоянии помочь мальчику. Все, что было известно, у будущего короля поп– музыки тяжело болен желудок.

Тогда Бедрос снова обращается к Ванге и та советует ему необычное лекарство – облепиха с оливковым маслом. Совсем скоро недуг уходит и мальчик встает на ноги. Кроме этого, на приеме у знаменитой предсказательницы отец Филиппа узнал, что мальчика ждет большое будущее. Ванга видела образами, поэтому взрослого артиста она описывает, как поднимающегося на гору мужчину с длинной палкой, в которой зал студии сразу узнал микрофон.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov_thebest) Май 1 2017 в 5:05 PDT

Ранее, Алла Пугачева уже публично рассказывала о том, что в детстве у Филиппа Киркорова было слабое здоровье. Тогда в интервью она разоткровенничалась: "Я должна вам сказать, дорогие друзья, что ребенок был намоленный. Мол, детей больше никогда не будет. И вдруг рождается Филиппчик, но очень больной. Маленький, дохленький. Но с огромными глазами. Все церкви в Болгарии отец обошел."