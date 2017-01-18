Добрынин и Чусова решили вместе идти по жизни

Популярный артист Николай Добрынин сделал заявление. Он сообщил, что они с Ниной Чусовой решили вместе идти по жизни.

Николай Добрынин и Нина Чусова вместе играют в спектакле "Царский подарок". От работы с популярной актрисой у звезды "Сватов" остались только самые хорошие впечатления. "Нинка – это моя любовь. Мы решили, что будем с ней вместе идти по жизни. Сначала был этот дурацкий спектакль "Ловушка", который она восстанавливала с Таней Васильевой и Сафоновой. А потом сделали "Царский подарок" – за восемь дней!" – похвалился Добрынин.

Популярный артист отметил, что вначале он хотел взять в разработку совсем другую пьесу. "Вообще мы собирались делать "Подари мне лунный свет" с Викой Исаковой, но благодаря Астрахану – сволочи такой – Вика испугалась и сбежала. А у нас на 28 декабря заявлена премьера. Мы с Риммой, продюсером, сели и думаем – что делать. И тут она мне дает пьесу... Еду в такси, читаю и начинаю плакать в конце. Она: "Николай Николаевич, с вами все хорошо?" Я говорю: "Срочно вызываем Чусика, Катьку Волкову, закрываемся на восемь дней и делаем спектакль..." И сделали!" – цитирует Николая Добрынина "Московский комсомолец".

Актер признался, что очень любит работать с Чусовой. "Нинка молодец, она трудоголик. С ней легко. Она безбашенная, но очень светлая", – поделился впечатлениями актер.

Недавно Нина Чусова выпустила сказку в храме Христа Спасителя. "Правда, ходят слухи, что столько мата Храм Христа Спасителя не слышал никогда. У Чусовой, как режиссера, есть особенность – она "бздюльками" не занимается. А за одну репетицию может полспектакля прогнать, а потом уже разбираться. Я ее обожаю!" – признался в Николай Добрынин.