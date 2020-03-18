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Проспект обороны – 1 сезон

  • Жанр: Драмы, Мелодрамы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 18 марта 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Сергей Быстрицкий, Сергей Винокуров
  • Сценарист: Максим Шилов, Антон Жданов, Богдан Богданов
  • Продюсер: Юрий Сапронов, Наталья Лазарева, Авдей Кирьянов
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: НТВ
  • Актёры: Макар Запорожский, Роман Курцын, Олег Фомин, Виктория Романенко, Кирилл Варакса
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  • Проспект обороны – 1 сезон Проспект обороны – 1 сезон 5.4
    Рейтинг Дни.ру: 5.4
  • Рейтинг IMDb: 5.3

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериала "Проспекты обороны" 1 сезон

Сериал "Проспект обороны" 1 сезон знакомит нас с парнем по имени Денис. Он боксер, которому предстоит сложный поединок за звание чемпиона Санкт-Петербурга. Однако незадолго до важнейшего боя парнишка ввязывается в уличную драку, свидетелями которой становятся все его близкие люди: супруга, отец и брат Валентин. Руководители городской федерации по боксу недовольны таким безрассудным поведением спортсмена, и поэтому они отменяют чемпионский поединок. Единственный выход из сложной ситуации – дать взятку одному из чиновников, чтобы тот дал "зеленый свет".

Главный герой сериала "Проспект обороны" вынужден согласиться на авантюру, чтобы заработать большие деньги – он будет участвовать в подпольных боксерских боях. Вот только Денис не знает, что влиятельные люди делают ставку на этом мероприятии, и питерский парень – далеко не основной фаворит. Зрители 1 сезона увидят, что основные трудности ждут главного героя в личной жизни: его брат находится в подвешенном психологическом состоянии из-за разрыва с любимой женщиной, а отец крутит роман с женой Дениса.

Съемочный процесс

Производство сериала было заказано каналом НТВ еще в 2017 году. Однако большая часть съемок проходила в 2019 году в Санкт-Петербурге. Создатели 1 сезона "Проспекта обороны" снимали сцены в историческом районе города. Пришлось много потрудиться, чтобы создать соответствующие декорации.

Актеры о сериале

Макар Запорожский, исполнитель главной роли, поделился мнением о кинопроекте: "Проспект обороны" – это история, рассказывающая зрителям о семейных ценностях. Мы видим драму, происходящую внутри обычной российской семьи. На долю близких людей моего персонажа выпадают нелегкие испытания, и они должны пройти их".

Олег Фомин, сыгравший в 1 сезоне отца Дениса, рассказал о своей роли: "Раньше я занимался боксом, и это очень помогло при съемках картины. Однако данный телесериал заточен больше не на спорте, а на жизненных реалиях. Здесь на первое место выходят семейные ценности, а не события на ринге. Мне досталась интересная и сложная роль".

Интересные факты сериал "Проспект обороны" 1 сезон

  • Некоторые сцены поединков создатели решили снимать в питерском Доме композиторов. Для этих целей внутри здания подготовили масштабные декорации.
  • Слоган телесериала – "Деньги решают, если не все, то почти все…"
  • Премьерный показ состоялся 18 марта 2020-го на телеканале НТВ.

Где смотреть сериал "Проспект обороны" 1 сезон

Все серии можно увидеть на официальном сайте канала НТВ или в сторонних онлайн-кинотеатрах. Вот список основных источников:

Когда новые серии

Первая часть официально завершена – 27 марта зрители НТВ увидели последнюю серию. Финальный эпизод оставил некоторые вопросы, поэтому продолжение возможно. Однако создатели проекта пока не давали комментариев по поводу сиквела.

Смотреть сериал Проспект обороны – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия18 марта 2020Смотреть онлайн
2 серия18 марта 2020Смотреть онлайн
3 серия19 марта 2020Смотреть онлайн
4 серия19 марта 2020Смотреть онлайн
5 серия20 марта 2020Смотреть онлайн
6 серия20 марта 2020Смотреть онлайн
7 серия23 марта 2020Смотреть онлайн
8 серия23 марта 2020Смотреть онлайн
9 серия24 марта 2020Смотреть онлайн
10 серия24 марта 2020Смотреть онлайн
11 серия25 марта 2020Смотреть онлайн
12 серия25 марта 2020Смотреть онлайн
13 серия26 марта 2020Смотреть онлайн
14 серия26 марта 2020Смотреть онлайн
15 серия27 марта 2020Смотреть онлайн
16 серия27 марта 2020Смотреть онлайн

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