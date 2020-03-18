О сериале

Сюжет сериала "Проспекты обороны" 1 сезон

Сериал "Проспект обороны" 1 сезон знакомит нас с парнем по имени Денис. Он боксер, которому предстоит сложный поединок за звание чемпиона Санкт-Петербурга. Однако незадолго до важнейшего боя парнишка ввязывается в уличную драку, свидетелями которой становятся все его близкие люди: супруга, отец и брат Валентин. Руководители городской федерации по боксу недовольны таким безрассудным поведением спортсмена, и поэтому они отменяют чемпионский поединок. Единственный выход из сложной ситуации – дать взятку одному из чиновников, чтобы тот дал "зеленый свет".

Главный герой сериала "Проспект обороны" вынужден согласиться на авантюру, чтобы заработать большие деньги – он будет участвовать в подпольных боксерских боях. Вот только Денис не знает, что влиятельные люди делают ставку на этом мероприятии, и питерский парень – далеко не основной фаворит. Зрители 1 сезона увидят, что основные трудности ждут главного героя в личной жизни: его брат находится в подвешенном психологическом состоянии из-за разрыва с любимой женщиной, а отец крутит роман с женой Дениса.

Съемочный процесс

Производство сериала было заказано каналом НТВ еще в 2017 году. Однако большая часть съемок проходила в 2019 году в Санкт-Петербурге. Создатели 1 сезона "Проспекта обороны" снимали сцены в историческом районе города. Пришлось много потрудиться, чтобы создать соответствующие декорации.

Актеры о сериале

Макар Запорожский, исполнитель главной роли, поделился мнением о кинопроекте: "Проспект обороны" – это история, рассказывающая зрителям о семейных ценностях. Мы видим драму, происходящую внутри обычной российской семьи. На долю близких людей моего персонажа выпадают нелегкие испытания, и они должны пройти их".

Олег Фомин, сыгравший в 1 сезоне отца Дениса, рассказал о своей роли: "Раньше я занимался боксом, и это очень помогло при съемках картины. Однако данный телесериал заточен больше не на спорте, а на жизненных реалиях. Здесь на первое место выходят семейные ценности, а не события на ринге. Мне досталась интересная и сложная роль".

Интересные факты сериал "Проспект обороны" 1 сезон

Некоторые сцены поединков создатели решили снимать в питерском Доме композиторов. Для этих целей внутри здания подготовили масштабные декорации.

Слоган телесериала – "Деньги решают, если не все, то почти все…"

Премьерный показ состоялся 18 марта 2020-го на телеканале НТВ.

Где смотреть сериал "Проспект обороны" 1 сезон

Все серии можно увидеть на официальном сайте канала НТВ или в сторонних онлайн-кинотеатрах. Вот список основных источников:

Когда новые серии

Первая часть официально завершена – 27 марта зрители НТВ увидели последнюю серию. Финальный эпизод оставил некоторые вопросы, поэтому продолжение возможно. Однако создатели проекта пока не давали комментариев по поводу сиквела.