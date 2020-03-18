Сериал "Проспект обороны" 1 сезон знакомит нас с парнем по имени Денис. Он боксер, которому предстоит сложный поединок за звание чемпиона Санкт-Петербурга. Однако незадолго до важнейшего боя парнишка ввязывается в уличную драку, свидетелями которой становятся все его близкие люди: супруга, отец и брат Валентин. Руководители городской федерации по боксу недовольны таким безрассудным поведением спортсмена, и поэтому они отменяют чемпионский поединок. Единственный выход из сложной ситуации – дать взятку одному из чиновников, чтобы тот дал "зеленый свет".
Главный герой сериала "Проспект обороны" вынужден согласиться на авантюру, чтобы заработать большие деньги – он будет участвовать в подпольных боксерских боях. Вот только Денис не знает, что влиятельные люди делают ставку на этом мероприятии, и питерский парень – далеко не основной фаворит. Зрители 1 сезона увидят, что основные трудности ждут главного героя в личной жизни: его брат находится в подвешенном психологическом состоянии из-за разрыва с любимой женщиной, а отец крутит роман с женой Дениса.
Производство сериала было заказано каналом НТВ еще в 2017 году. Однако большая часть съемок проходила в 2019 году в Санкт-Петербурге. Создатели 1 сезона "Проспекта обороны" снимали сцены в историческом районе города. Пришлось много потрудиться, чтобы создать соответствующие декорации.
Макар Запорожский, исполнитель главной роли, поделился мнением о кинопроекте: "Проспект обороны" – это история, рассказывающая зрителям о семейных ценностях. Мы видим драму, происходящую внутри обычной российской семьи. На долю близких людей моего персонажа выпадают нелегкие испытания, и они должны пройти их".
Олег Фомин, сыгравший в 1 сезоне отца Дениса, рассказал о своей роли: "Раньше я занимался боксом, и это очень помогло при съемках картины. Однако данный телесериал заточен больше не на спорте, а на жизненных реалиях. Здесь на первое место выходят семейные ценности, а не события на ринге. Мне досталась интересная и сложная роль".
Все серии можно увидеть на официальном сайте канала НТВ или в сторонних онлайн-кинотеатрах. Вот список основных источников:
Первая часть официально завершена – 27 марта зрители НТВ увидели последнюю серию. Финальный эпизод оставил некоторые вопросы, поэтому продолжение возможно. Однако создатели проекта пока не давали комментариев по поводу сиквела.
|Список серий
|1 серия
|18 марта 2020
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|2 серия
|18 марта 2020
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|3 серия
|19 марта 2020
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|4 серия
|19 марта 2020
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|5 серия
|20 марта 2020
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|6 серия
|20 марта 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|23 марта 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|23 марта 2020
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|9 серия
|24 марта 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|24 марта 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|25 марта 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|25 марта 2020
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|13 серия
|26 марта 2020
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|14 серия
|26 марта 2020
|Смотреть онлайн
|15 серия
|27 марта 2020
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|16 серия
|27 марта 2020
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