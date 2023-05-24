"Жизнь очень сложная": сыгравшая Пуговку актриса из "Папиных дочек" открыто о предательстве

Екатерина Старшова поделилась своим отношением к неприятным поступкам других.

В конце прошлого года стало известно о том, что любимый многими зрителями сериал "Папины дочки" возвращается на экраны в обновленном составе. В тот момент никто не ожидал, что к новым и уже давно знакомым актерам проекта присоединится исполнительница роли Пуговки. Ведь в свое время Екатерина Старшова утверждала, что больше не желает возвращаться к старому образу.

Казалось, что с окончанием сериала в 2013 году актриса раз и навсегда распрощалась с кинематографом. Впрочем, и сама Катя долгое время в это искренне верила. Однако несколько месяцев назад стало известно, что самая юная звезда "Папиных дочек" все же сыграет полюбившуюся всеми роль снова. Старшова долго думала над поступившим предложение, но все-таки дала согласие.

Несколько дней назад на YouTube-канале "ПРО ГОВОРИ" вышло новое интервью с 21-летней актрисой. Сегодня в Екатерине с трудом можно узнать маленькую и смешную девочку, какой она была раньше. Исполнительница роли Пуговки сильно изменилась внешне и пришла на шоу уже молодой девушкой.

В рамках интервью Катя ответила на вопросы, которые волновали многих зрителей. Актриса не только рассказала о работе в кино, но и поделилась личным. Оказалось, несмотря на столь юный возраст, Старшова успела познать и боль, и предательство. Однако, как отметила звезда, ее отношение к поступкам других людей за последние годы сильно изменилось. Если в подростковом возрасте Екатерина была убеждена, что предательство прощать нельзя, то теперь она считает, что главное, чтобы человек осознал свою ошибку и извинился.

"Я понимаю, что жизнь очень сложная. Не всегда на черное и белое все делится. Просто важно извиниться, если ты понимаешь, что ты больно человеку сделал", – высказалась Старшова.