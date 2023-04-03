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Сериалы
Что посмотреть в апреле: лучшие сериалы месяца

Что посмотреть в апреле: лучшие сериалы месяца

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Если вы все еще задаетесь вопросом "Что посмотреть вечером", сохраняйте подборку лучших сериалов апреля. Теперь рабочие будни будут пролетать незаметно, ведь впереди у вас несколько часов погружения в захватывающую атмосферу и хитросплетенные сюжетные линии.

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Друг на час

После смерти жены Николай Сергеевич уходит на пенсию. Потеряв смысл, жизни пенсионер медленно готовится отправиться за любимой женщиной. Все меняется, когда в жизни появляется Леха. Именно его необычная профессия заставит героя пересмотреть свои планы.

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Криминальный детектив с Элизабет Олсен в главной роли. Сюжет основан на реальной истории двух соседок, мирно живущих идеальную жизнь. Что именно заставит одну из них взять в руки топор — покажет время.

Фото: Lino Mirgeler/ dpa/ globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2023, 09:00 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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