В деле о жутких издевательствах над женой известным турецким актером поставлена точка

Фемида поставила точку в запутанном деле против звезды сериалов "Любовь против судьбы" и "Я так долго тебя ждал" Озджана Дениза. 49-летний популярный артист обвинялся в нескольких эпизодах домашнего насилия. Экс-жена актера Фейза Актан утверждала, что в период их брака тот трижды поднимал на нее руку.
Разбирательства длились полтора года и наконец подошли к концу. На заседании, которое прошло на днях, прокурор сообщил, что подтвердить вину Озджана Дениза не удалось. Фейза Актан не смогла предоставить достаточных доказательств. У женщины нет ни единого документа, подтверждающего факт нанесения побоев. Кроме того, после избиения Актан должна была в течение шести месяцев обратиться с заявлением в правоохранительные органы, чего не сделала. В итоге суд оправдал звезду турецких теленовелл.
На заседании, отметим, Озджана Дениза и Фейзы Актан не было. Интересы бывших супругов представляли адвокаты. Звезде сериала "Любовь против судьбы" грозило до 18 месяцев тюрьмы.
Озджан Дениз много раз говорил журналистам, что невиновен. Обвинения бывшей супруги актер связывал с делом об опеке. Актер пытается забрать у бывшей жены маленького сына Кузея. Дениз считает, что Актан – плохая мать.
Добавим, ранее Фейза Актан в подробностях рассказала о пережитом в браке с Озджаном Денизом. Женщина заявляла, что терпела жуткие издевательства.