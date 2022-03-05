Разбил сердце Арнтгольц и морочил голову Поверенновой: остепенившийся Руденко откровенно о личной жизни

Звезда сериала "Две судьбы" Анатолий Руденко рассказал о семье.

Актер Анатолий Руденко стал звездой после выхода на экраны теленовеллы "Две судьбы". Роль Пети Юсупова в сериале прочно закрепила за артистом амплуа героя-любовника. Между тем Руденко вероломно похищал женские сердца не только на экране, но и в жизни. В прошлом артиста было несколько ярких романов, за развитием которых следила вся страна.

Два года Анатолий Руденко встречался с коллегой по цеху Татьяной Арнтгольц. Возлюбленная актера мечтала о семье, но до ЗАГСа дело так и не дошло. "Она хотела семью, а я был к этому просто не готов. Я тогда был эгоистом", – говорил о причинах расставания с Арнтгольц Руденко.

Между тем светские сплетники утверждают, что красавец-артист променял избранницу на Дарью Повереннову. Об этом говорит и сама Дарья. Актриса сетовала журналистам, что слишком поздно узнала об истинной натуре Анатолия. Дескать, Руденко морочил ей голову сказками о серьезных чувствах, а сам в это время продолжал жить с Арнтгольц. Тем не менее роман Анатолия и Дарьи продлился четыре года. Мужем и женой знаменитости так и не стали – Руденко ушел к другой женщине. Повереннова очень тяжело переживала предательство.

Разлучницей стала актриса Елена Дудина, с которой артист познакомился на съемках ленты "Вчера закончилась война". Через год после начала отношений Елена и Анатолий сыграли свадьбу. В свежем интервью Руденко рассказал, как сделал предложение Дудиной.

"Скромно, дома, при свечах, отмечая годовщину знакомства", – откровенно поведал артист.

В середине 2012 года у пары родилась дочь Милена. Наследница артистов – школьница. Несмотря на плотный рабочий график, Руденко активно участвует в воспитании дочери. Анатолий пытается приучить девочку к чтению литературы. "Мы соревнуемся с ней, кто больше прочтет", – поделился артист.

Актер теленовелл считает, что у его дочери замечательные вокальные данные. Анатолий хочет, чтобы Милена развивала певческий талант. Сейчас знаменитость выбирает педагога для девочки.

Анатолий Руденко старается уделять родным как можно больше времени. Актер его жена и дочка любят прогулки на свежем воздухе с собакой, катание на лыжах и коньках, а также совместные походы в кино.

Сейчас Руденко много занят в антрепризах. Его можно увидеть в постановках "Раз и навсегда" или "Моя большая зебра" и "Камера, мотор". Он продолжает сниматься в сериалах, кино и пробует себя в качестве автора. Как признался Анатолий, в его творческой копилке много сценариев в разных жанрах. Кроме того, 8 марта на ТВЦ выйдет фильм "Пианистка", в котором Анатолий Руденко играет одну из главных ролей.