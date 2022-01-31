Тревожные новости: стало известно о болезни Боярской

Число инфицированных коронавирусной инфекцией в нашей стране с каждым днем увеличивается. Нередко жертвами опасного вируса становятся и знаменитости. Теперь стало известно о том, что ковид подхватила и 36-летняя Елизавета Боярская, что очень встревожило ее многочисленных поклонников.
Впрочем, судя по всему, заболевание у звезды протекает в легкой форме. Актриса находится дома на изоляции. В целом она чувствует себя хорошо и надеется, что уже даже идет на поправку. В комментарии журналистам взрослая дочь Михаила Боярского подтвердила, что она находится на больничном. Отрицательного результата ПЦР-теста актриса пока не получила.
Где именно дочь Боярского могла подхватить болезнь – неизвестно. Это могло произойти в театре или где-то еще. Как сообщал "РЕН ТВ", спектакль "Братья Карамазовы", в котором задействована Елизавета Боярская, был перенесен из-за болезни артистов.
Ранее стало известно о том, что коронавирус подхватил коллега Елизаветы Боярской – 55-летний Иван Охлобыстин. Также сегодня пришла тревожная новость о госпитализации 72-летнего Бориса Щербакова, который тоже заразился ковидом. К сожалению, заболевание распространяется высокими темпами и не обходит стороной ни простых граждан, ни звезд шоу-бизнеса.