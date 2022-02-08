Не смог устоять: всплыли неожиданные совместные фото Аверина и Порошиной

Звезды отечественных теленовелл Мария Порошина и Максим Аверин вместе учились в Высшем театральном училище имени Бориса Щукина. В недавнем интервью Максим признался, что, как и многие его однокурсники, был влюблен в Марию. Актер не смог устоять перед красотой глаз Порошиной. Юный Аверин готов был весь мир положить к ногам ненаглядной пассии.
Накануне в Сети всплыли архивные кадры, на которых Порошина и Аверин запечатлены вдвоем. Судя по всему, фото сделаны в период учебы знаменитостей. На одном из снимков Мария нежно обнимает Максима.
Звезд отечественных сериалов сложно узнать. Актер предстает с пышной шевелюрой и точеными скулами. У его зазнобы тем временем густые черные волосы, брови-ниточки и пухлые губки.
Стоит отметить, что большой любви между Порошиной и Авериным в студенческие годы не случилось – актриса выбрала другого. Максим и его дама сердца в итоге остались друзьями. Мария Порошина стала встречаться с актером Гошей Куценко и родила ему дочь Полину. Правда, семейного счастья в этих отношениях актриса так и не познала.
Сейчас на "России 1" выходит девятый сезон сериала "Склифосовский". В новых эпизодах к творческому коллективу теленовеллы присоединилась Мария Порошина. Актрисе доверили роль главврача поликлиники Тамары Сперанской. В девятой части драмы о медиках Порошина и Аверин впервые оказались вместе перед камерой.