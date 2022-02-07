Куликова высказалась о странном поведении своей героини из "Склифосовского" после критики зрителей

На телеканале "Россия 1" продолжается трансляция медицинской драмы "Склифосовский". В Сети поклонники сериала активно обсуждают странные метаморфозы, которые произошли в девятом сезоне с героиней Мариной Нарочинской. По мнению зрителей, сценаристы превратили персонажа актрисы Марии Куликовой в нервную, вечно недовольную бабу, от которой веет холодом. Дескать, любимую многими героиню авторы напрочь лишили обаяния.
Общаясь с журналистами, актриса Мария Куликова объяснила, почему ее Марина Нарочинская в новых эпизодах ленты так сильно изменилась. "Она устала бороться и это очень узнаваемо, такие ситуации бывают", – поведала знаменитая блондинка.
Нарочинская, отметила Куликова, оказалась в непростых обстоятельствах. В ситуации кризиса люди раскрываются, в их отношениях с близкими появляется много нюансов. В новой части "Склифосовского", по мнению Марии, много "хлесткой правды", которая откликается в сердцах зрителей.
Напомним, в девятой части "Склифосовского" героиня Марина Нарочинская предлагает мужу и коллеге по цеху Олегу Брагину поставить отношения на паузу. Марина устала от супруга и его выходок. Брагин перенес серьезный недуг, что, как это часто бывает, отразилось на его характере. Нарочинская оставляет НИИ скорой помощи и переходит в центр Бурденко. Олег Брагин, которого играет Максим Аверин, тоже увольняется из Склифа и устраивается в обычную поликлинику.