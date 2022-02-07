"Могу все свои эмоции тут выкричать": Аверин из "Склифосовского" оказался на грани

Актер Максим Аверин рассказал о трагедии.

Пять лет назад звезда "Склифосовского" Максим Аверин столкнулся с большой бедой – актер потерял мать, Галину Викторовну. В свежем интервью Аверин признался, что смерть родительницы разделила его жизнь на "до" и "после".

Перед лицом трагедии Аверин был беспомощен. Артист оказался на грани, он чуть не сошел с ума. От дальнейшего падения в пучину горя и отчаяния Максима спас директор. Менеджер загрузил актера работой по полной. Уже на следующий день после похорон артисту назначили съемки. В кадре Максим Аверин исполнял песню "Мурка" и думал о том, что никто из присутствующих не знает о его потере.

"Пока дубли писали и оркестр играл, я думал: какое счастье, что я сейчас могу все свои эмоции тут выкричать", – отметил актер "Склифосовского".

Аверин не скрывает, что все еще не свыкся с уходом родительницы. Теперь даже в моменты радости Максима охватывают тяжелые воспоминания о матери.

Сегодня звезда "Склифосовского" учится не держаться за прошлое. Максим пришел к выводу, что нельзя жить вчерашним днем. Для артиста, говорит Максим, важен только настоящий миг – тот миг, когда он встает и идет на сцену.

Аверин теперь иначе относится к работе. Раньше он был уверен, что театр – это дом, теперь театр – это профессия, которая требует максимальной отдачи. Максим осуждает коллег, которые "врастают в стул попой" и называют сцену родными пенатами.

Максим Аверин рассказал также, что принципиально не рассказывает окружающим о своих проблемах и горестях. Актеру кажется, что он родился на свет, чтобы нести радость людям. У звезды "Склифосовского" не бывает депрессии – любые сильные чувства он проживает в профессии.