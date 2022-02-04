Неудача в юности, слухи о гей-связях и слияние с мамой: почему не женится Аверин из "Склифосовского"

У светских сплетников много версий и все они кажутся правдивыми.

В ноябре Максим Аверин отметил 46-летие. Актер сериала "Склифосовский" еще ни разу не был женат и не имеет детей. Максим утверждает, что его супруга – это профессия. Счастье знаменитость находит исключительно в работе. Другой жизни Аверин уже не представляет.

"Может быть, кто-то живет иначе, и я этих людей, которые находят в своей жизни место для каких-то простых, бытовых вещей, хорошо понимаю", – говорил актер "Склифосовского" ранее.

Максиму Аверину постоянно приписывают романы с коллегами по цеху, причем обоих полов. В период съемок сериала "Глухарь" говорили, что актер встречается с Викторией Тарасовой. Потом знаменитость сватали партнерше по "Склифосовскому" Марии Куликовой. Затем ходили слухи о романе Максима Аверина с Анной Якуниной, которая тоже снимается в драме о медиках. Актер все отрицал. На вопросы о природе его отношений с вышеперечисленными артистками он отвечает одно: дескать, Куликова, Тарасова и Якунина – его хорошие подруги.

Светские сплетники вменяли Максиму Аверину роман с Данилой Козловским – совместные поездки знаменитостей на отдых казались подозрительными. Также ходили слухи, что в 2014-м звезда "Склифосовского" слишком тесно общалась со своим директором, который был мужского пола. Якобы именно из-за нетрадиционной сексуальной ориентации Максим не вступает в брак. Естественно, никаких веских доказательств гомосексуальности Аверина злые языки предъявить так и не смогли.

Есть версия, что Максим Аверин не оправился после неудачи с Марией Порошиной много лет назад. Как говорят, в юности Аверин был влюблен в однокурсницу Порошину, но она выбрала другого. Еще во времена студенчества актриса сошлась с Гошей Куценко и родила ему дочь Полину.

Сам Максим Аверин говорит, что единственная женщина, которая его всегда понимала, – это его родительница. Артист прямо признавался, что был маменькиным сынком. Психологи считают, что мужчины, которые находились в своеобразном слиянии со своими родительницами, почти не имеют шанса обрести счастье в личной жизни, так как в их сердцах больше нет места ни для кого другого.

Причиной одиночества Максима Аверина, рассуждают сплетники в Сети, также может быть он сам, точнее, его личностные качества. Возможно, у артиста сложный характер и с ним просто-напросто невозможно ужиться. Например, в свежем интервью Максим отметил, что не готов идти на поводу у женщины, но может изображать из себя покорного ухажера.

"Но на самом деле последнее слово всегда за мной" – сказал как отрезал Максим Аверин.