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"Бегство из "Современника" и слухи об изменах Меньшовой: личная жизнь звезды "Склифосовского" Гордина

"Бегство из "Современника" и слухи об изменах Меньшовой: личная жизнь звезды "Склифосовского" Гордина

Что известно об Игоре Гордине, звезде сериала "Склифосовский".
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В девятом сезоне сериала "Склифосовский" актер Игорь Гордин исполнил роль чиновника Минздрава Анатолия Аленикова. Актеру 56 лет. Он и его супруга, актриса и телеведущая Юлия Меньшова, частые гости на страницах светских хроник.

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Игорь Гордин родился в Ленинграде 6 мая 1965 года в семье инженера и переводчицы. Будущую знаменитость растили в строгости. Родители приучали Игоря к дисциплине, порядку и труду. В школе Гордин был очень успешен. Ему давались точные науки. У Игоря есть младшая сестра Татьяна – заслуженный учитель России. Она преподает математику.

В 14 лет после поездки в пионерский лагерь Игорь заболел актерством. Он присоединился к Театру юношеского творчества при Ленинградском Дворце пионеров. "В ТЮТе, как мы его называли, из нас ведь не артистов растили, а людей творческих. Помимо актерства каждый из нас осваивал какую-то профессию театрального ремесла", – вспоминал в одном из интервью Гордин.

После выпускных экзаменов актер поступил в Политехнический институт – настояли родители. Гордин учился на физика-ядерщика, но об актерстве не забывал. После третьего курса Игорь попробовал попасть в театральный – хотел учиться у Льва Додина. Тогда в актеры Гордина не взяли, ему пришлось доучиваться в политехническом.

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Публикация от Igor Gordin (@gordin1965)

В театральный вуз Игорь Гордин поступил в 24 года. Из-за возраста многие учебные заведения отказывались зачислять будущую звезду. В ГИТИСе для Гордина сделали исключение. Курс Ирины Ильиничны Судаковой он окончил в 1993 году.

28-летнего начинающего актера взяли в "Современник". В труппе прославленного театра Игорь Гордин проработал всего один сезон и сбежал в ТЮЗ. "Я понимал, что я буду работать, а не просто сидеть. Ведь я некоторое время был в театре "Современник", но понимал, что там я буду сидеть в массовке и начинать все сначала, – рассказывал Игорь. В Московском театре юного зрителя Игорь Гордин работает по сей день.

В кино Игорь Гордин снимается с начала нулевых. Актер дебютировал в фильме "Трио". Всего в творческой копилке звезды 73 проекта.

В 1995 году Игорь Гордин познакомился с наследницей известного режиссера Владимира Меньшова и актрисы Веры Алентовой – Юлией Меньшовой. Юлия пришла на спектакль в ТЮЗ с друзьями. Работа Гордина на сцене произвела на Меньшову впечатление. Позже артисты пересеклись в кафе. Одна партия в бильярд и молодые люди стали встречаться. Через полгода после начала романа Игорь и Юлия съехались. Под венец Гордин отвел Меньшову в июне 1996 года.

Гордин отмечает, что женился достаточно поздно – в 32 года. С одной стороны, ему было легче – к тому времени он уже переболел юношеским максимализмом, не страдал от завышенных ожиданий и требований. "А с другой — сложнее, потому что были уже устоявшиеся привычки и оказалось сложно переформатироваться", – сетовал актер.

После появления первенца в 1997 году, сына Андрея, Игорь и Юлия начали конфликтовать – тяготы родительства сказывались на отношениях. Кроме того, Меньшова зарабатывала больше супруга, Гордин часто слышал от жены упреки. В 2003-м у пары появился второй ребенок – дочь Таисия. Когда малышке исполнился год, ее родители расстались.

СМИ утверждали, что Игорь Гордин бросил семью из-за нового увлечения – актрисы Инги Оболдиной. Последняя, к слову, в тот период тоже ушла от мужа. Между тем сам Игорь говорит, что его отношения с Юлей пережили кризис. Предательства с его стороны не было.

"После появления дочки у нас с Юлей начался разлад, накопились усталость, невысказанные обиды", – отмечал актер.

Несмотря на разрыв, Гордин и Меньшова вместе воспитывали наследников, семьей летали на отдых. Официально оформлять развод они не спешили.

В 2008 году Игорь и Юлия вновь сошлись. Инициатором воссоединения был Гордин. "Сын и дочка сплотили нас", – отмечал актер. С тех пор знаменитости не расставались.

Гордин не скрывает, что он и его супруга – разные люди. Юлия – экстраверт, она общительная, отдающая энергию. Игорь, наоборот, склонен все держать в себе – настоящий интроверт. В этом смысле он похож на свою знаменитую тещу Веру Алентову.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 15:02 Источник: WomanHit ✓ Надежный источник
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