"Дальше – только хуже": расплывшейся звезде "Бедной Насти" дали под дых

Актер из культовых сериалов "Бедная няня" и "Не родись красивой" изменился внешне. Если раньше он был худеньким парнем, то сейчас артист – статный и заметно поправившийся мужчина. Такая смена образа пришлась по душе не всем.
"Это достаточно стандартная история. Где-то после 30 лет мы склонны все к набору массы тела, как женщины, так и мужчины. Конечно же, это очень важно регулировать, конечно же, важно проводить всю профилактику. Очень важно, соответственно, чтобы была хорошая физическая активность и рациональное питание. Потому что, если набор веса будет происходить, то неминуемы такие вещи как, снижение репродуктивного потенциала", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Анастасия Плещева.
По словам диетолога, у мужчин набор веса может приводить к снижению уровня тестостерона, а это может спровоцировать ожирение. Дальше могут появиться очень не приятные последствия.
"Естественно, отсюда мужчина может чувствовать и вялость, и сонливость, которые также могут быть на фоне недостаточной функции щитовидной железы. Ну и, конечно, избыточный вес – это предикт метаболических нарушений, то есть нарушение уровня холестерина, повышение уровня сахара, повышение уровня мочевой кислоты. Поэтому очень важно соблюдать рекомендации диетолога. Если в этом возрасте набор веса имеет место быть, то дальше – только хуже", – дал под дых врач.