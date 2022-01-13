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Сериалы
Недуг или болезненный развод? Что так чудовищно повлияло на внешность Красилова из "Бедной Насти"

Недуг или болезненный развод? Что так чудовищно повлияло на внешность Красилова из "Бедной Насти"

Артист Петр Красилов стал неузнаваем, пишут в Сети.
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Бурное обсуждение в Сети спровоцировало появление актера Петра Красилова в студии программы "Мой герой" на ТВЦ. Звезду сериалов "Бедная Настя" и "Не родись красивой" зрители не сразу узнали. Любимиц женщин сильно поправился – отрастил живот и второй подбородок.

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Общаясь с Татьяной Устиновой, Петр Красилов прокомментировал перемены во внешности. По словам знаменитости, в театре его карьера развивается как нельзя лучше, чего не скажешь о кино. Знаменитость уверена, что режиссеры не хотят снимать его. Не исключено, что виной тому случившиеся с ним метаморфозы.

Красилов отметил, что за последние пять лет обрел новые габариты и формы, однако зритель помнит его "стройным мальчиком" из сериалов "Не родись красивой" и "Бедная Настя", и любит его именно таким. Сам же Петр готов перейти из одного амплуа в другое. По словам артиста, так даже интересней.

В комментариях к записи программы на "Ютуб" общественность разделилась на два лагеря. Первые не могут принять новую внешность артиста, вторые готовы любить его любым.

Поклонники Красилова времен "Бедной Насти" в ужасе. Они советуют артисту срочно заняться собой, записаться в спортзал. Дескать, Петра не снимают в кино из-за лишнего веса. "Нельзя артисту так себя распускать", – распекают знаменитость.

Верные поклонники оправдывают звезду "Бедной Насти". Фанаты предположили, что набор веса может быть связан с проблемами со здоровьем и никак не отменяет таланта артиста. Весной 2020 года СМИ писали, что Красилов тяжело перенес ковид. Последствия недуга или агрессивное лечение могли так чудовищно повлиять на внешний вид Петра, считает народ. Также есть мнение, что Петр Красилов сдал после развода с Ириной Шебеко. В июне 2021 года стало известно, что артист расстался с супругой после 16 лет брака.

"Петр, вы прекрасно выглядите! Не надо слушать невежественных людей, вы обаятельны и талантливы! Лучшие роли у вас впереди! Не стесняйтесь своей новой внешности, любите себя любым, а люди привыкнут, всегда сложно принимать что-то новое. Главное уверенность в себе и любовь к себе!!! Будем ждать вас на экранах!!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред." – пишет верный фанат Петра Красилова.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 января 2022, 11:07 Источник: "Мой герой" на ТВЦ ✓ Надежный источник
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