Еда Путешествия Культура Мода и красота Авто Афиша HI-TECH

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Вторник
20 апреля
Лента новостей
16:34
В сгоревшем доме под Москвой нашли два тела
16:22
"Он ничего из себя не представляет": простившая измену жена Меньщикова из "Дома-2" сделала признание
16:17
"Мужчин никогда дети не останавливали": родившей от чужого мужчины звезде "Фабрики звезд" указали на выход
16:11
"У меня есть двое детей": Влад Лисовец рассекретил внебрачных наследников
16:03
Беременность спасла брак звезды сериала "САШАТАНЯ" от краха
15:28
"Самая жадная женщина": оставшаяся с носом вдова Марьянова сделала заявление
15:17
Звезды сериала "Секретные материалы" зарыли топор войны
15:15
Овдовевшая Елизавета II нарушает традиции королевской семьи
15:08
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
15:06
Лукашенко отреагировал на предложение перенести площадку по Донбассу из Минска: Политическая вакханалия
14:36
Особенному сыну звезды сериала "След" требуется срочная помощь
14:23
"А что матрас на себя не намотала?": прикрывшую голое тело одеялом Бузову подняли на смех
14:20
Больного Алибасова обокрали на 5 миллионов
14:16
Под Челябинском обрушилась стена жилого дома
14:10
Песков: Отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке
14:08
В Люберцах у гражданина нашли полкило наркотиков
14:00
Под Тюменью школьники осквернили мемориал Победы
13:52
В Приморье ветер сорвал кровлю с крыш поликлиники и школы
13:43
В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли 5 человек
13:35
"Делал все возможное": Разин рассказал о тяжелой болезни затравленного Данилко
13:29
Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно
13:28
В Петербурге загорелась коммунальная квартира
13:27
"Очень повезло": Садальский раскрыл глаза на Карпович
12:47
Настоящая фамилия Водяновой прозвучала на Первом канале: все ошибались
12:46
Трамп обратился к Байдену из-за санкций против России
12:43
Экс-возлюбленный Лорак сделал заявление о ее возвращении к мужу
12:37
Малышка выбрала семью: звезда сериала "Деффчонки" покинула роддом
12:33
Истребитель МиГ-31 совершил экстренную посадку в Пермском крае
12:26
"Люди поменяли ко мне отношение": разочарованная Зудина перестала питать надежды и строить иллюзии
11:58
Вскрылось темное прошлое вдовца Легкоступовой
11:55
Не позволит: Милославская встала грудью за растрепанного Петрова
11:52
Бриллианты и элитная одежда: Де Ниро засудит выкачивающую из него деньги бывшую жену
11:44
Под Волгоградом в утопленной машине нашли труп пропавшей девушки
11:24
В России за сутки выявили 8,1 тысячи новых больных COVID-19
11:20
"С такими друзьями врагов не надо": женатый Тарасов скривился от разговоров о Бузовой
11:17
Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации
11:08
Белоруссию предупредили об опасности повторить "страшную участь" Украины: На двух креслах усидеть невозможно
11:05
Съемочную площадку перестроили после рокового падения Стриженовой
10:47
В Барнауле пассажиры такси перерезали горло водителю
10:30
"Стесняюсь про это говорить!": неожиданные откровения Дюжева о сомнениях, грехах и сыновьях
10:26
"Как убитая": полиция задержала Брежневу
10:26
"Никаких шансов": дочь Ягудина и Тотьмяниной оказалась на грани жизни и смерти
10:09
Заявление Зеленского об успехах Украины в космосе оценили: Превратился в посмешище
09:37
Под Нижним Новгородом сотрудники газовой службы задержаны по делу о взрыве газа в доме
09:33
Отец Фриске упрекнул Корчевникова в несдержанном обещании
09:28
Разорвавшая отношения пара, семья и стриптизер: новые участники "Дома-2" ошарашили россиян
09:14
Поставили тайно: народ в замешательстве от вида нового памятника на могиле Высоцкого
08:48
Эксперты спрогнозировали стоимость бензина в России: топливо подорожает
08:44
Карбалевич об обещании Лукашенко принять важнейшее за 25 лет решение: Будет усиление репрессий
08:30
Вскрылась тайная связь Пугачевой с мертвым певцом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Имеем право": Пересильд дала сдачи раздраженным зрителям "Угрюм-реки"
Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
"Входит и выходит": Лазарев и Малиновский впервые открыто показали свою любовь
"Подкаблучник!": экс-супруга влепила смачную оплеуху отказавшемуся от дочери Малинину
Политолог Усов о деструктивных планах Лукашенко: Решил уйти из истории, спалив до тла страну
Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии: Жуткая картина
Lifestyle
Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Культурная жизнь в столице бурлит. Сотни театров, концертных и выставочных залов ждут гостей. А "Дни.ру" обращают внимания на события, которые точно нельзя пропустить на неделе!
прочитано 260 раз

ПРЕМЬЕРА

"Школа жен"

Иногда кажется, что пьесы Мольера архаичны и скучны. Мол, сколько их можно ставить. Но все сомнения отпадают сами собой, когда видишь новый, уже 10-й, спектакль Миндаугаса Карбаускиса на Основной сцене театра Маяковского. Дмитрий Быков сделал блистательный, остроумный перевод известной пьесы XVII века, которая оказалась очень созвучной нашему времени – от отношения к американцам до царящих в обществе нравов. Это спектакль о пороке под маской добродетели, о лицемерии и возмездии. Остроумно, тонко, элегантно – безусловно, этот спектакль станет украшением афиши театральной Москвы. Он предельно лаконичен по визуальному ряду, но это сделано лишь для того, чтобы показать всю палитру человеческих чувств и отношений. И, конечно, идти на этот спектакль стоит уже только из-за исполнителя главной роли Анатолия Лобоцкого. Его господин де ла Суш – это шедевр актерского мастерства!

23 апреля, Театр имени Вл. Маяковского.

"Василисса"

Пьеса молодого драматурга Марии Малухиной была написана специально для Молодежного театра. На ее основе получился любопытный спектакль о взрослении подростка в жанре роуд-муви по суровому пейзажу русского фольклора. Здесь мир леса и мистические силы природы противостоят миру человека, пугают и озлобляют его. Главная героиня Василисса – своего рода кентавр, подросток, затерянный между этими мирами. С одной стороны, она боится показаться странной. С другой – так скучно жить по правилам и быть как все. Извечный вопрос "кто я? откуда пришел?" и желание найти себе подобных толкают Василиссу в невероятное путешествие во взрослость. Ей предстоит встретиться лицом к лицу со страхом, предательством, первой любовью и в финале сделать непростой выбор между родительской семьей и собственным даром.

25 апреля, РАМТ.

"Страсти по Матфею"

Это театрализованной действие на Евангельские сюжеты пройдет с использованием современных визуальных инсталляций и видеопроекций шедевров мирового изобразительного искусства. Текст Евангелия читает митрополит Иларион в сопровождении Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Московского Синодального хора. Солисты: Хибла Герзмава (сопрано), Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Дмитрий Корчак (тенор), Михаил Туркин (бас). Дирижер – Михаил Котельников.

27 апреля, МХАТ имени Горького.

Фото: Пресс-служба

КОНЦЕРТ

Rock & Roll Show

В историческом интерьере бального зала, стилизованном под 50-е годы, оркестр Imperialis Orchestra исполнит хиты Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Чака Берри, Билла Хейли, Роя Орбисона и других легендарных музыкантов XX века. Гостям расскажут историю высотки и находившейся здесь в советское время гостиницы "Ленинградская" – одной из лучших в стране, покажут залы, раскроют интересные факты и объяснят, почему именно эту сталинку иногда называют самой гармоничной из всех высоток.

24 апреля, Hilton Moscow Leningradskaya.

Фото: Пресс-служба

"Рекввием"

Впервые в России прозвучит "Реквием" Моцарта в новой редакции Франца Байера, сделанной известным музыковедом и редактором моцартовских сочинений в 2006 году. Инициатива принадлежит дирижеру и директору фонда Collegium Musicum Олегу Романенко. Франц Байер прожил долгую жизнь (он родился в 1922 году и умер в 2018 в возрасте 96 лет) и отреставрировал около 150 незаконченных сочинений Гайдна, Бетховена и Моцарта. В 2006 году он пересмотрел свою редакцию "Реквиема" и сделал новую версию, опубликованную немецким издательством Kunzelmann. Именно она и прозвучит в Москве в исполнении прославленных коллективов — Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова и Государственного академического русского хора имени Свешникова.

24 апреля, Евангелическо-лютеранский собор свв. Петра и Павла.

Фото: пресс-служба

ВЫСТАВКА

"Шецнцис: эссе в четырех картинах"

Это художественная акция создана художниками разных направлений. Но все они объединены памятью о выдающемся режиссере-сценографе, педагоге Школы-студии МХАТ, друге – Олеге Шейнцисе. Именно он придумал образ "Золотой маски", которая по сей день остается главным символом национальной театральной Премии. Память об этом художнике продолжается в работах его коллег и учеников.

До 30 апреля, Еврейский музей и центр толерантности.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 20 апреля 2021, 15:08

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Наркоман и овощ!": жена плюнула в лицо ушлому любовнику разлучницы Макеевой

Мерзость и гадость всюду
Шоу-бизнес

Заворотнюк вышла на связь с россиянами: Безумно больно

Появилась новая информация об актрисе
Шоу-бизнес

"У меня есть двое детей": Влад Лисовец рассекретил внебрачных наследников

Стилист объяснил, почему не женится
Шоу-бизнес

"Никаких шансов": дочь Ягудина и Тотьмяниной оказалась на грани жизни и смерти

Фигуристка рассказала о своей материнской боли

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+