Куда сходить в Москве: афиша на неделю

Культурная жизнь в столице бурлит. Сотни театров, концертных и выставочных залов ждут гостей. А "Дни.ру" обращают внимания на события, которые точно нельзя пропустить на неделе!

ПРЕМЬЕРА

"Школа жен"

Иногда кажется, что пьесы Мольера архаичны и скучны. Мол, сколько их можно ставить. Но все сомнения отпадают сами собой, когда видишь новый, уже 10-й, спектакль Миндаугаса Карбаускиса на Основной сцене театра Маяковского. Дмитрий Быков сделал блистательный, остроумный перевод известной пьесы XVII века, которая оказалась очень созвучной нашему времени – от отношения к американцам до царящих в обществе нравов. Это спектакль о пороке под маской добродетели, о лицемерии и возмездии. Остроумно, тонко, элегантно – безусловно, этот спектакль станет украшением афиши театральной Москвы. Он предельно лаконичен по визуальному ряду, но это сделано лишь для того, чтобы показать всю палитру человеческих чувств и отношений. И, конечно, идти на этот спектакль стоит уже только из-за исполнителя главной роли Анатолия Лобоцкого. Его господин де ла Суш – это шедевр актерского мастерства!

23 апреля, Театр имени Вл. Маяковского.

"Василисса"

Пьеса молодого драматурга Марии Малухиной была написана специально для Молодежного театра. На ее основе получился любопытный спектакль о взрослении подростка в жанре роуд-муви по суровому пейзажу русского фольклора. Здесь мир леса и мистические силы природы противостоят миру человека, пугают и озлобляют его. Главная героиня Василисса – своего рода кентавр, подросток, затерянный между этими мирами. С одной стороны, она боится показаться странной. С другой – так скучно жить по правилам и быть как все. Извечный вопрос "кто я? откуда пришел?" и желание найти себе подобных толкают Василиссу в невероятное путешествие во взрослость. Ей предстоит встретиться лицом к лицу со страхом, предательством, первой любовью и в финале сделать непростой выбор между родительской семьей и собственным даром.

25 апреля, РАМТ.

"Страсти по Матфею"

Это театрализованной действие на Евангельские сюжеты пройдет с использованием современных визуальных инсталляций и видеопроекций шедевров мирового изобразительного искусства. Текст Евангелия читает митрополит Иларион в сопровождении Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" и Московского Синодального хора. Солисты: Хибла Герзмава (сопрано), Агунда Кулаева (меццо-сопрано), Дмитрий Корчак (тенор), Михаил Туркин (бас). Дирижер – Михаил Котельников.

27 апреля, МХАТ имени Горького.

КОНЦЕРТ

Rock & Roll Show



В историческом интерьере бального зала, стилизованном под 50-е годы, оркестр Imperialis Orchestra исполнит хиты Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Чака Берри, Билла Хейли, Роя Орбисона и других легендарных музыкантов XX века. Гостям расскажут историю высотки и находившейся здесь в советское время гостиницы "Ленинградская" – одной из лучших в стране, покажут залы, раскроют интересные факты и объяснят, почему именно эту сталинку иногда называют самой гармоничной из всех высоток.

24 апреля, Hilton Moscow Leningradskaya.

"Рекввием"

Впервые в России прозвучит "Реквием" Моцарта в новой редакции Франца Байера, сделанной известным музыковедом и редактором моцартовских сочинений в 2006 году. Инициатива принадлежит дирижеру и директору фонда Collegium Musicum Олегу Романенко. Франц Байер прожил долгую жизнь (он родился в 1922 году и умер в 2018 в возрасте 96 лет) и отреставрировал около 150 незаконченных сочинений Гайдна, Бетховена и Моцарта. В 2006 году он пересмотрел свою редакцию "Реквиема" и сделал новую версию, опубликованную немецким издательством Kunzelmann. Именно она и прозвучит в Москве в исполнении прославленных коллективов — Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова и Государственного академического русского хора имени Свешникова.



24 апреля, Евангелическо-лютеранский собор свв. Петра и Павла.

ВЫСТАВКА

"Шецнцис: эссе в четырех картинах"

Это художественная акция создана художниками разных направлений. Но все они объединены памятью о выдающемся режиссере-сценографе, педагоге Школы-студии МХАТ, друге – Олеге Шейнцисе. Именно он придумал образ "Золотой маски", которая по сей день остается главным символом национальной театральной Премии. Память об этом художнике продолжается в работах его коллег и учеников.

До 30 апреля, Еврейский музей и центр толерантности.