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Сериалы
Почему родственники не приехали на свадьбу звезды сериала "Отражение звезды"

Почему родственники не приехали на свадьбу звезды сериала "Отражение звезды"

Актер Андрей Барило женился на украинской звезде.
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Актер фильма "Сибирский цирюльник", сериалов "Склифосовский", "Грозовые ворота" Андрей Барило в апреле 2020 года связал себя узами брака. Избранницей знаменитости стала актриса из Украины Татьяна Туманная.

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В свежем интервью Барило рассказал, что его свадьба состоялась в разгар карантина из-за коронавирусной инфекции. В Москве были введены жесткие ограничения, поэтому устроить банкет для гостей и родственников молодожены не смогли.

На вручении свидетельства о заключении брака Андрей и Татьяна приехали одни. В Грибоедовском ЗАГСе, по словам Барило, был только регистратор.

"Мы отметили со всеми друзьями и родственниками по видео", – рассказал актер.

Позднее супруги встретились с родственниками воочию. Праздник делали для близких в Одессе и родни в Армавире.

Андрей Барило и Татьяна Туманная познакомились в Киеве. Там актер снимался в теленовелле "Отражение звезды". Будущие супруги впервые встретились благодаря общему другу – Богдану Буйлуку. Андрей не сразу понял, что Татьяна большая звезда на Украине.

Отметим, от прошлых отношений у Андрея Барило две взрослые дочери – 26-летняя Александра и 23-летняя Екатерина. Старшая наследница знаменитости окончила Щукинский институт. Младший ребенок артиста учится в аспирантуре в академии Гнесиных.

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Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 августа 2021, 12:39 Источник: Wday.ru ✓ Надежный источник
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