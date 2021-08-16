Завербованный украинской армией актер Пашинин остался не у дел: Рад даже "черной" работе

Актер сидит на шее у жены.

Звезда сериала "Грозовые ворота" несколько лет назад переехала на Украину. Актер Анатолий Пашинин был завербован – вступил добровольцем в ряды вооруженных сил АТО. Военная карьера артиста не сложилась, он попытался вернуться в кино, но и тут остался не у дел. Сегодня Пашинин трудится разнорабочим.

По словам 45-летнего Пашинина, киноиндустрия на Украине непрозрачна. Анатолий столкнулся с откровенным мошенничеством. Например, имя артиста используют, чтобы получить деньги на съемки проекта. Ушлые продюсеры обещают, что главной звездой будет Пашинин, между тем сам актер ни сном ни духом. В итоге средства оседают в чьих-то карманах.

Анатолий Пашинин не снимается семь лет. Все это время знаменитость перебивается случайными шабашками. Актер рад даже "черной" работе, ведь с каждым годом ее все меньше. Пашинин сидит на шее у жены – юриста Лесе Задесенец. Актер и его избранница оформили отношения официально в прошлом году.

Анатолий Пашинин не доволен положением дел в киноиндустрии Украины. Актер считает, что его мастера по Театральному училищу Щепкина пришли бы в ужас от игры молодых киевских артистов. "Страдания и самодеятельное скоморошье", – охарактеризовал коллег по цеху Пашинин.

Отметим, в России у Анатолия Пашинина была неплохая актерская карьера. Он снялся в нескольких десятках проектов. Ему часто давали главные роли. Отъезд Анатолия на Украину многие российские поклонники расценили как предательство. На критику артисту, судя по всему, глубоко плевать. Дескать, "абортированные комсомолки", не могут указывать ему, воспитанному великими мастерами, где ему жить и кем работать.