Жена известного актера Носкова сделала неожиданное признание: Я страдаю, дети тоже

У 48-летнего актера Андрея Носкова двое детей.

Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков счастлив в браке уже более 20 лет. Супруга Анастасия подарила актеру двоих наследников – Тимофея и Глафиру.

Старшему ребенку знаменитости 17 лет. По словам Носкова, его сын уже сам зарабатывает. Тимофей основал студию звукозаписи, которая неожиданно для всех начала приносить деньги. Андрей не скрывает, что изначально не верил в эту затею сына. Актер считал, что тот занимается "баловством".

Первенец звезды сериала "Кто в доме хозяин" изучает политологию в вузе, между тем молодой человек не исключает, что развиваться профессионально будет совсем в другой сфере. Тимофей все еще находится в поиске себя. Андрей и Анастасия сына с выбором дела жизни не торопят и стараются во всем поддерживать.

17-летний Носков-младший пока живет с родителями, однако на карманные расходы давно не просит ни копейки. Более того, юноша делает дорогостоящие подарки членам своей семьи. Например, недавно сын купил Андрею компьютер.

Младший ребенок звезды сериала "Кто в доме хозяин?" с выбором профессии уже определился. 12-летняя Глафира станет актрисой. Носков желание дочери пойти по его стопам одобряет.

Супруга актера, Анастасия, отметила в свежем интервью, что не может смириться с тем, что ее дети выросли. Носкова не готова отпустить наследников во взрослую жизнь и слишком их опекает. "Это моя проблема. Я страдаю, они тоже", – сделала неожиданное признание избранница Андрей Носкова.