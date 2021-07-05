Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Понедельник
5 июля
Лента новостей
11:59
Родные погибшего в ДТП Захарова нанесли сокрушительный удар заключенному Ефремову
11:55
У скрывающей диагноз Догилевой заметили подозрительный кровоподтек
11:42
СМИ: В России хотят повысить налоги на 400 миллиардов рублей
11:42
Россиян ждет подорожание лекарств – подробности
11:35
Под сто миллионов: Владимир Меньшов оставил шикарное наследство
11:12
Умер Владимир Меньшов
11:10
Недавно родившая Пожарская показала самое сокровенное
11:04
Жена известного актера Носкова сделала неожиданное признание: Я страдаю, дети тоже
11:03
Умер известный ведущий программы "Время" Юрий Петров
11:00
Написала завещание, сожгла одежду: Виролайнен откровенно о подготовке к смерти после страшного диагноза
10:59
"Могу ждать секса год": муж-футболист приучил 32-летнюю Погребняк к половому воздержанию
10:37
"Только молитвы могут помочь": директор призвала россиян молить бога за МакSим
10:36
Некоторым россиянам вернут доплату к пенсии в 2022 году
10:36
Названы самые высокооплачиваемые вакансии России с удаленной работой
10:22
Как самостоятельно вычислить прослушку телефона? Советы эксперта
10:13
"Пришлось пострадать": Андрейченко рассказала о смерти матери
10:11
Беременная Арзамасова столкнулась с опасным заболеванием
09:54
Очередные Цывин и Дрожжина: бессовестное жулье взяло в оборот бездетную и богатую Доронину
09:38
В Сеть попало фото обнаженной Бузовой: Настоящее дно
09:37
"Хочется любви": одинокую Барановскую внезапно сняли в объятиях Егора Крида
09:34
"А вы все не унимаетесь": в знак примирения Покровский посвятил Билану песню
09:27
Будет мальчик: Бузовой сообщили про беременность и назвали дату родов
08:52
В Госдуме заговорили о возмещении расходов граждан на ЖКХ
08:51
Чего не видят зрители? Песков рассказал о закулисье прямой линии Путина
08:51
"Как же тошно": фото обнаженной Волочковой вызвали оторопь
08:49
"Еле держится на ногах": Порошенко с розовым лицом не мог связать слов после разгрома сборной Украины на Евро-2020
06:03
"Сценарии уже прописаны": россиян предупредили об угрозе нового локдауна
04:04
Здоровье певицы МакSим – последние новости на сегодня, 5 июля
02:06
Подольская в коротких шортиках возбудила россиян: Лиф трещит по швам
23:59
"Вылизывал причинное место": Вскрылись отношения Бузовой и Кадони
22:08
Новые налоги, рост цен и тарифов: ООН признала Украину самой несчастной страной Европы
21:17
Песков назвал главное отличие Путина от Байдена
20:14
"Как алкоголичка избитая": Накаченная кислотой Чехова покаялась за проступок
18:11
Мать Наташи Королевой рассказала о связи с 22 мужчинами
17:14
Путин за два дня подписал более 100 законов
16:40
В Кремле заявили о необходимости жестких мер по вакцинации россиян
16:36
В Сети собирают деньги на похороны заразившегося коронавирусом Мамонова
16:12
Врачи разводят руками: сотрудница клиники о состоянии МакSим
16:01
Травмированная Асмус вышла на связь: Хруст был очень сильный
16:00
Депутат Рады заявил об исчезновении Зеленского
15:28
В Кремле рассказали, что именно мешает Путину и Зеленскому встретиться
15:17
Малиновский срочно вылетел к оголившемуся Лазареву: Не смог противиться соблазну
14:48
Бизнесмен Линник назвал способ повысить зарплаты россиян
14:38
Меладзе закидали камнями после концерта для сына Лукашенко
14:25
Бросившую мужа Бородину заподозрили в новом романе: Теперь армянин?
14:25
Синоптик пообещал возвращение аномальной жары в Центральную Россию
13:46
"Как растение": жена о состоянии госпитализированного из-за коронавируса Мамонова
13:30
На кладбище охнули: Могила Касаткиной и Колосова ужасающе просела
13:14
Петросян шокировал внешним видом после перенесенного ковида: Даже отпуск не помог
12:55
"Уничтожит меня": Напуганная Макеева трепещет от жутких угроз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Униженная Бузова дала отпор Михалкову
"Уничтожит меня": Напуганная Макеева трепещет от жутких угроз
Бузова плюнула в оскорбившего ее Салтыкова: Недомужчина!
"Позор нашей страны": Пугачеву поставили на пьедестал перед раздавленной Бузовой
Деньги из унитаза: Правда звездной жизни от домработницы Пугачевой и Киркорова
Губерниев заявился к Бузовой после публичной порки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Жена известного актера Носкова сделала неожиданное признание: Я страдаю, дети тоже

Жена известного актера Носкова сделала неожиданное признание: Я страдаю, дети тоже

У 48-летнего актера Андрея Носкова двое детей.
прочитано 314 раз

Звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Андрей Носков счастлив в браке уже более 20 лет. Супруга Анастасия подарила актеру двоих наследников – Тимофея и Глафиру.

ПО ТЕМЕ

Известный актер остался без гроша из-за коварной болезни

Знаменитый актер столкнулся с тяжелой болезнью

Старшему ребенку знаменитости 17 лет. По словам Носкова, его сын уже сам зарабатывает. Тимофей основал студию звукозаписи, которая неожиданно для всех начала приносить деньги. Андрей не скрывает, что изначально не верил в эту затею сына. Актер считал, что тот занимается "баловством".

Первенец звезды сериала "Кто в доме хозяин" изучает политологию в вузе, между тем молодой человек не исключает, что развиваться профессионально будет совсем в другой сфере. Тимофей все еще находится в поиске себя. Андрей и Анастасия сына с выбором дела жизни не торопят и стараются во всем поддерживать.

17-летний Носков-младший пока живет с родителями, однако на карманные расходы давно не просит ни копейки. Более того, юноша делает дорогостоящие подарки членам своей семьи. Например, недавно сын купил Андрею компьютер.

Младший ребенок звезды сериала "Кто в доме хозяин?" с выбором профессии уже определился. 12-летняя Глафира станет актрисой. Носков желание дочери пойти по его стопам одобряет.

Супруга актера, Анастасия, отметила в свежем интервью, что не может смириться с тем, что ее дети выросли. Носкова не готова отпустить наследников во взрослую жизнь и слишком их опекает. "Это моя проблема. Я страдаю, они тоже", – сделала неожиданное признание избранница Андрей Носкова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2021, 11:04 Источник: "Когда все дома" на канале "Россия 1" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Валюшкина привела дочь на премьеру эротического проекта с Дарьей Мороз в главной роли

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Очередные Цывин и Дрожжина: бессовестное жулье взяло в оборот бездетную и богатую Доронину

Актрису надо спасать
Шоу-бизнес

Недавно родившая Пожарская показала самое сокровенное

Актриса перестала скрывать свое счастье
Шоу-бизнес

Будет мальчик: Бузовой сообщили про беременность и назвали дату родов

Звезда "Дома-2" скоро станет мамой
Шоу-бизнес

"Пришлось пострадать": Андрейченко рассказала о смерти матери

Они стали близки лишь недавно

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+