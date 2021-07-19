Американский HBO Max купил права на показ нашумевшего российского сериала

Американский интернет-сервис HBO Max заинтересовался российским сериалом "Перевал Дятлова". Компания уже купила права на показ ленты в Австралии и в Латинской Америке.
Премьера сериала "Перевал Дятлова" состоялась 16 ноября 2020 года. Сценарий картины основан на реальных событиях. Лента рассказывает о трагедии, которая произошла в 1959 году на севере Свердловской области. Группа студентов во главе с Игорем Дятловым отправилась в поход и погибла при странных обстоятельствах.
Главную роль в сериале "Перевал Дятлова" играет популярный актер Петр Федоров. Знаменитость сыграла сыщика, который расследует причины кончины туристов.
"Перевал Дятлова" состоит из восьми эпизодов и вмещает в себя две полноценные сюжетные линии. Киношники реконструировали непосредственно сам поход и рассказали о том, как велось расследование.
Отметим, после премьеры сериала в Сети началась настоящая буря. Эксперты, много лет расследующие загадку перевала Дятлова, сошлись во мнении, что в картине много вымысла. Дескать, сюжет не соответствует исторической правде и выставляет в плохом свете участников экспедиции. Главной недоработкой киношников назвали отсутствие версии о техногенной катастрофе. Создатели картины поддержали официальную идею о том, что туристы погибли в результате схода лавины.
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