Звезду "Перевала Дятлова" обокрали в общественном месте

Артистка Елена Тронина попала в неприятную ситуацию. Звезда сериала "Перевал Дятлова" столкнулась с воровством.

Актриса Елена Тронина стала жертвой злоумышленников в торгово-развлекательном комплексе. Знаменитая блондинка приобрела в магазине косметические средства для ухода за собой на сумму свыше 20 тысяч рублей, после чего решила зайти в кафе. Там звезда сериала "Перевал Дятлова" на некоторое время отлучилась, оставив пакет с покупками у барной стойки. В это время за вещами никто не присматривал.

Когда актриса вернулась на свое место, ее пакет отсутствовал. Никто из окружающих не сказал ей, где он может быть. Елена Тронина решила, что ее обворовали и своевременно обратилась в правоохранительные органы, написав заявление. Девушка рассчитывает, что ее имущество будет найдено и справедливость восстановится.

Известно, что в пакете, который пропал у популярной блондинки, не было ценностей. Там находилась только косметика, которую немногим ранее купила знаменитость: очиститель для лица, помады и крема. В личном блоге Елены Трониной пока не появлялось публикаций о краже. Судя по инстаграм-историям, звезда сериала "Перевал Дялова" не унывает: девушка улыбается, носит яркую одежду и делится с фанатами развлекательными постами.

