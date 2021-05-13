"Украл и обаял": звезды сериалов Лагашкин и Стулова отметили серебряную свадьбу

Лагашкин и Стулова знакомы со студенческой скамьи, артисты вместе учились в ГИТИСе. Максим и Екатерина счастливы в браке 25 лет. У пары есть 22-летний сын Савва и восьмилетний наследник Лука.
В личном микроблоге Максим Лагашкин опубликовал фото из личного архива. На снимке совсем еще молодые артисты держат друг друга в объятьях. Этим трогательным постом 44-летний Лагашкин поздравил избранницу с годовщиной.
Коллеги знаменитостей от снимка пришли в восторг. "Я в шоках!!!!! Как вы прекрасны!!!! Молодцы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", – написала в комментариях звезда сериала "Ольга" Алина Алексеева. "Афигеееееть!!!!!😍😍😍 крутые!!!" – отметила артистка Марьяна Спивак. "Огонь!!! Дерзкий!!! Украл и обаял свою любовь!!! Лучшая пара!!!🔥", – высказался актер Андрей Мерзликин.
Напомним, Максим Лагашкин снимается в кино с 1997 года. Дебют артиста состоялся в картине "День полнолуния".
В конце апреля стало известно, что сериал "Жуки", в котором Максим Лагашкин сыграл одну из главных ролей, продлили на третий сезон. Вторая часть картины была тепло встречена зрителями.
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