"Обрела внутреннюю гармонию": звезда "Мажора" Разумовская об эталоне красоты и пластике

По словам актрисы, до рождения сына ей не хватало уверенности. Карина не любила свой нос, ноги и волосы. Став мамой, Разумовская приняла собственную внешность, обрела внутреннюю гармонию.
Звезда сериала "Мажор" пришла к выводу, что комплексы рождаются из стремления подражать некому эталону, сравнивать себя с ним. Сегодня все ориентируются на стандарты привлекательности, которые навязывают социальные сети, между тем красота – дело субъективное.
Карина Разумовская отметила, что никогда не делала пластику. Даже мысли об операции артистка не допускала. Секрет красоты, считает Карина, заключается в ощущении счастья. Также нельзя забывать о правильном питании и полноценном сне. Звезда сериала "Мажор" обожает бег. Актриса расстраивается, когда ей не удается заняться спортом.
Бьюти-экспериментов Разумовская опасается. Между тем актриса периодически ходит к косметологу. Большинство процедур для лица Карина делает сама дома. Раз в неделю у актрисы обязательно пилинг и маски. Массаж – это, наверное, единственное, в чем знаменитости требуется помощь специалиста.
В повседневной жизни звезда "Мажора" макияж не наносит. Красится Карина Разумовская только для важных мероприятий. Как заметила артистка, на съемках ее кожа испытывает много стресса. Впрочем, актриса любит менять образы и отказаться от мейк-апа совсем не смогла бы.
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