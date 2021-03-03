Сгорел от рака: умер актер из сериала "Сваты"

Знаменитость ушла из жизни в возрасте 44 лет. Информацию о трагедии подтвердил в соцсетях работодатель Ивана Марченко – студия дубляжа LeDoyen Studio.
Известно, что звезда сериала "Сваты" ушла из жизни 1 марта. Иван Марченко долгое время сражался с тяжелым недугом. Артист перенес операцию, которая не дала должного результата. По слухам, Иван сгорел от рака.
Марченко не скрывал болезнь. В "Фейсбук" он называл диагноз: хроносаркома – это злокачественная опухоль кости. Болезнь занимает второе место по распространенности среди новообразований скелета. Причины возникновения недуга до сих пор неизвестны.
Студия, в которой работал Иван Марченко, начала денежный сбор в пользу семьи звезды сериала "Сваты". Судя по всему, родственники актера находятся в тяжелом материальном положении.
Напомним, в сериале "Женский доктор" артист играл реаниматолога Ивана. В ситкоме "Сваты" он воплотил в жизнь образ психотерапевта. В ленте "Ментовские войны" у Ивана Марченко была одна из главных ролей – Василия Шпейло.
Популярные темы форума
Почему Юрист бросил Невесту Премиум класса ?
Надо больше двигаться
Посёлок Янтарны - вторая серия.
Побочные у короновируса
Каких артистов вы видели ''живьём''...
Гадалка нагадала смерть
Как относитесь к девушкам, которые спят с женатыми?
Хватит
Куда мне идти
Реклама, которая вам нравится