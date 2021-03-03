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Сериалы
Сгорел от рака: умер актер из сериала "Сваты"

Сгорел от рака: умер актер из сериала "Сваты"

Иван Марченко. Кадр из "Женский доктор-2" (2013)
Скончалась звезда сериалов "Сваты", "Ментовские войны", "Женский доктор". По слухам, актер Иван Марченко тяжело болел.
прочитано 1424 раза

Знаменитость ушла из жизни в возрасте 44 лет. Информацию о трагедии подтвердил в соцсетях работодатель Ивана Марченко – студия дубляжа LeDoyen Studio.

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Известно, что звезда сериала "Сваты" ушла из жизни 1 марта. Иван Марченко долгое время сражался с тяжелым недугом. Артист перенес операцию, которая не дала должного результата. По слухам, Иван сгорел от рака.

Марченко не скрывал болезнь. В "Фейсбук" он называл диагноз: хроносаркома – это злокачественная опухоль кости. Болезнь занимает второе место по распространенности среди новообразований скелета. Причины возникновения недуга до сих пор неизвестны.

Студия, в которой работал Иван Марченко, начала денежный сбор в пользу семьи звезды сериала "Сваты". Судя по всему, родственники актера находятся в тяжелом материальном положении.

Напомним, в сериале "Женский доктор" артист играл реаниматолога Ивана. В ситкоме "Сваты" он воплотил в жизнь образ психотерапевта. В ленте "Ментовские войны" у Ивана Марченко была одна из главных ролей – Василия Шпейло.

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Автор: 3 марта 2021, 11:01 Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость637500
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Как же режет слух : скончалАсь звезда, знаменитость ушлА . Это о мужчине пишут так. Караул!!! Журналисты - двоечники, по - другому сформулировать не получается?
1

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