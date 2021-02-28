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Сериалы
"Это все родное и близкое": Добрынин из "Сватов" раскрыл правду о роли Митяя

"Это все родное и близкое": Добрынин из "Сватов" раскрыл правду о роли Митяя

Николай Добрынин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер из сериала "Сваты" Николай Добрынин стал гостем программы "Привет, Андрей!", где рассказал о своей работе и поделился воспоминаниями из жизни. Роль Митяя помогла ему раскрыться.
прочитано 310 раз

В новом выпуске программы Андрея Малахова на канале "Россия-1" собрались люди, для которых русские народные песни имеют большое значение. Среди участников передачи оказался знаменитый артист Николай Добрынин, широкую популярность которому принесла роль сельского мужика Митяя в сериале "Сваты". До этого артист перевоплощался только в серьезных персонажей, поэтому многие не верили, что он сможет раскрыться в комедийном ключе. Однако Николай Добрынин смог доказать, что это ему по силам.

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Роль Митяя перекликается с детскими воспоминаниями актера, поэтому вызывает у него теплые ностальгические чувства. Николай Добрынин появился на свет в семье следователя и торгового работника, и ранние годы провел в станице Горловская Краснодарского края. Будучи ребенком, Николай чутко ощущал атмосферу, которая царила в казачьем сельском селении, и пронес ее через всю жизнь. "Образ Митяя – это все мои в Таганроге. Все соседи, дядьки, тетки. Все это "гаканье", "тюканье", "ляканье" – это все родное и близкое для меня.", — выразился мужчина.

Сериал "Сваты" стал одним из любимых кинопроектов Николая Добрынина. С искренним удовольствием он пересматривает его всей семьей. Дочь артиста Нина считает роль Митяя в картине самой удачной.

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Автор: 28 февраля 2021, 21:57 Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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