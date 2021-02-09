Актриса из сериала "Склифосовский" заикнулась о смене имени в честь персонажа

Героиня, которую играет Основина, олицетворяет всех медсестер России. Многие настоящие служащие поликлиник и больниц чем-то похожи на Фаину Игоревну. Об этом, по словам актрисы, ей рассказали реальные медики, работавшие консультантами на съемках сериала "Склифосовский".
За годы съемок в телепроекте Ирина сроднилась с Фаиной. Артистка ощущает такую сильную связь с персонажем, что порой в шутку задумывается о смене имени.
Звезда сериала "Склифосовский" рассказала также, что зрители, встречая ее на улице, принимает ее за реального медика. Бабушки на остановках видят в ней Фаину Игоревну и начинают рассказывать о болячках.
Ирина Основина считает, что секрет популярности "Склифосовского" у аудитории заключается в отлично подобранном касте. Актеры очень убедительны в том, что делают на экране. На площадке теленовеллы звезды проживают жизни героев.
Напомним, с 1 февраля на телеканале "Россия 1" транслируется восьмой сезон сериала "Склифосовский". Зрители с удовольствием следят за развитием сюжета картины. В декабре 2020 года киношники начали снимать девятую часть теленовеллы. В новых эпизодах сериала появится актриса Мария Порошина.
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