Издевательства в психбольнице и смерть от рук сына: трагедия звезды сериала "Тени исчезают в полдень"

Самая заметная роль актрисы Александры Завьяловой – Пистимея Морозова в сериале "Тени исчезают в полдень". Артистка скончалась накануне 80-го дня рождения от рук собственного ребенка.

Александра Завьялова появилась на свет в Тамбове 4 февраля 1936 года. Она с ранних лет грезила актерством. Окончив в школу, Александра поступила в театральный институт в Ленинграде. Получив диплом, Завьялова не спешила сниматься в кино. Девушка предпочитала играть исключительно на сцене.

Дебют Александры Завьяловой состоялся у режиссера Александра Зархи. Артистка появилась в его картине "Люди на мосту". Потом были фильмы "Песня о Кольцове", "Алешкина любовь", "Ждите писем", "Хлеб и розы" и другие.

В 33 года Завьялова снялась в телесериале "Тени исчезают в полдень". В одном из интервью актриса признавалась, что всю себя отдала роли Пистимеи Морозовой. На площадке Александра находилась в таком напряжении, что поседела. Завьялова была очень убедительна в образе религиозной фанатички. После выхода ленты на экраны на киностудию приходили письма, в которых зрители проклинали героиню артистки.

После "Теней" Александра не работала в кино более 20 лет. Оказавшись не у дел Завьялова впала в депрессию.

Через четыре года после выхода сериала актриса впервые попала в психлечебницу. У звезды случился нервный срыв. В клинике для душевнобольных Александра лежала трижды. В 90-х актриса два года провела в больнице. Арктика рассказывала, что в лечебном учреждении над ней издевались и не позволяли видеть родственников.

В 1963-м Александра Завьялова стала женой живописца Дмитрия Бучкина. В этих отношениях у звезды кино родился первенец – дочь Татьяна. Брак артистки и художника не был долгим.

В 39 лет у Завьяловой появился второй отпрыск – сын Петр. Артистка никогда не говорила об отце мальчика. С детства наследник знаменитости рос необщительным. Став взрослым, он пристрастился к спиртному.

Умерла Александра Завьялова накануне 80-летия – 3 февраля 2016 года. Ее убил ножом родной сын. 40-летний отпрыск звезды совершил преступление в состоянии сильного опьянения. Петр получил восемь лет колонии строгого режима. Что стало причиной трагедии – точно не известно.