До пупка: звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на публике в старушечьих панталонах

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория тратит много сил и времени, чтобы оставаться в форме. 46-летняя актриса ежедневно занимается спортом и соблюдает диету – ее силе воли можно только позавидовать. Ева привыкла добиваться поставленной цели. Несколько лет назад, например, Лонгория всего за шесть месяцев сбросила 20 килограммов, набранные во время беременности.
Ева любит хвастаться результатами упорных тренировок. В личном микроблоге "Отчаянная домохозяйка" часто публикует снимки с пляжа, на которых показывает подтянутое тело в купальнике. А накануне 46-летняя Лонгория заявилась на вечеринку в откровенном наряде, продемонстрировав отсутствие целлюлита на бедрах.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" была облачена в черное облегающее боди, пиджак в тон и прозрачные брюки. Образ актрисы пользователи Сети назвали рискованным. У поклонников создалось впечатление, что Ева Лонгория надела под просвечивающие штаны старушечьи панталоны, натянув их до пупка
"Брюки по желанию", – подписала кадр актриса.
"Мама миа", "Даже если бы на вас была пижама, она все равно подошла бы вам 😉😍☀️☀️☀️", "Уже старая для такого", "Ты выглядишь так, будто собираешься станцевать реггетон", Лучше с брюками", "Вам не нужно ничего показывать/доказывать", – пишут звезде теленовеллы поклонники.