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Сериалы
До пупка: звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на публике в старушечьих панталонах

До пупка: звезда "Отчаянных домохозяек" появилась на публике в старушечьих панталонах

46-летняя актриса примерила необычный наряд.
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Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория тратит много сил и времени, чтобы оставаться в форме. 46-летняя актриса ежедневно занимается спортом и соблюдает диету – ее силе воли можно только позавидовать. Ева привыкла добиваться поставленной цели. Несколько лет назад, например, Лонгория всего за шесть месяцев сбросила 20 килограммов, набранные во время беременности.

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Ева любит хвастаться результатами упорных тренировок. В личном микроблоге "Отчаянная домохозяйка" часто публикует снимки с пляжа, на которых показывает подтянутое тело в купальнике. А накануне 46-летняя Лонгория заявилась на вечеринку в откровенном наряде, продемонстрировав отсутствие целлюлита на бедрах.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" была облачена в черное облегающее боди, пиджак в тон и прозрачные брюки. Образ актрисы пользователи Сети назвали рискованным. У поклонников создалось впечатление, что Ева Лонгория надела под просвечивающие штаны старушечьи панталоны, натянув их до пупка

"Брюки по желанию", – подписала кадр актриса.

"Мама миа", "Даже если бы на вас была пижама, она все равно подошла бы вам 😉😍☀️☀️☀️", "Уже старая для такого", "Ты выглядишь так, будто собираешься станцевать реггетон", Лучше с брюками", "Вам не нужно ничего показывать/доказывать", – пишут звезде теленовеллы поклонники.

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Фото: Billy Bennight / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 6 декабря 2021, 17:45 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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