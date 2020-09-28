Актер из "Игры престолов" показал фото только появившегося из утробы сына

31-летний Хафтор Бьернссон известен большинству зрителей как исполнитель роли Григора Клигана, Горы, в сериале "Игра престолов". В личном микроблоге артист детально рассказал, как появился на свет его младший сын.
По словам актера, малыш родился 26 сентября 2020 года в 11:19. Воды у жены знаменитости, Келси Хенсон, отошли в шесть утра. Бьернссон отвез жену в больницу. Супруга Хафтора рожала в специальном бассейне.
"После чрезвычайно тяжелых двух часов и 19 минут толчков появился наш здоровый, сильный, красивый мальчик весом 3530 граммов и длиной 52 сантиметра", - сообщила счастливая звезда сериала "Игра престолов".
Сейчас мама и новорожденный уже дома. По словам Хафтора Бьернссона, появление сына изменило его жизнь, вдохновило на новые свершения. Артист показал фото из роддома.
Напомним, у звезды сериала "Игра престолов" есть дочь Тереза Лиф от прошлых отношений с Тельмой Бьорк Штайнманн. По словам артиста, он уже сообщил наследнице о братике. Отметим, что для нынешней жены Бьернссона сын – это первый ребенок.
Добавим, Хафтор Бьернссон и Келси Хенсон познакомились в 2017 году. Первая встреча влюбленных состоялась в баре, в котором Келси работала. Хенсон узнала Хафтора и попросила у него автограф. С тех пор молодые люди неразлучны.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
Мужики смотрят только на внешность
я хочу быть страшная!
Возможно ли прекратить месячные?
Голосуем
Нужен ли железный занавес?
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
Сифилиона
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас