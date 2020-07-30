Левин из "Интернов" сделал эмоциональное заявление после шумихи в СМИ: Эта волна уйдет, как уйдете и остынете вы

Исполнитель роли Бориса Левина в сериале "Интерны" прокомментировал шумиху вокруг своей персоны. По словам актера Дмитрия Шаракоиса, он получил массу сообщений в соцсетях. Излишнее внимание пришлось знаменитости не по нраву.

В личном микроблоге артист опубликовал обращение к поклонникам. Он признался, что не доверяет людям, которые стали массово писать ему, восхищаться его талантом и нахваливать. Дмитрий Шаракоис уверен, что это внимание спровоцировано исключительно любопытством.

В целом звезда сериала "Интерны" сравнила сложившуюся ситуацию с цунами. "Эта волна уйдет, как уйдете и остынете вы", – сказал Шаракоис и добавил, что такое в своей жизни он уже проходил.

По мнению артиста, упавший на самом деле никому не интересен. Многие просто-напросто хотят зрелища. Дмитрий добавил, что настоящие поклонники следят за его творчеством вот уже десять лет, с ним они и в горе и в радости. "Вам я хочу сказать спасибо, обнять вас и долго-долго плакать", - отметила знаменитость. Подписчикам Дмитрий Шаракоис обещал "подняться" и не сдаваться.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что звезда сериала "Интерны" Дмитрий Шаракоис проживает в Великобритании. Сообщалось, что актер уехал в Лондон еще в 2019 году. Некоторое время артист трудился на стройке, а сейчас работает официантом. Иногда Дмитрий наведывается в Россию. На родине он участвует в пробах и играет в спектаклях.