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Сериалы
Актриса Ирина Савакова: В

Актриса Ирина Савакова: В "Докторе Преображенском" даже кагэбэшники выглядят стильно

Фото: Пресс-служба
К своим 24 годам Ирина Савакова успела сыграть более 30 ролей, две из которых в крупных телесериалах. Последний из них – "Доктор Преображенский" – получил хорошие отзывы критиков и симпатии зрителей. Мы поговорили с актрисой о том, как шла работа на съемочной площадке, насколько удалось соблюсти историческую правду и чем мода СССР 60 – 70-х годов отличается от сегодняшней.
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"Дни.ру": Расскажите, как вы стали актрисой сериала "Доктор Преображенский"?

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Чем закончился сериал "Доктор Преображенский"

И. С: Можно сказать, что это воля случая. Я была занята в сериале "Свидетели", который снимали в павильоне на "Медиа", и в один прекрасный день поднялась этажом выше, чтобы перекусить. В одном из павильонов, мимо которого я проходила, шел какой-то кастинг. Я понятия не имела, какой именно, но из любопытства подошла посмотреть. Мне тут же рассказали, что кастинг затянулся, что не могут найти подходящую актрису на одну из главных ролей. В тот же день я позвонила своему агенту, чтобы она отправила мои фотографии на этот кастинг. Агент сказала, что прекрасно знает, о каком кастинге идет речь, и уже на следующий день меня позвали на пробы, а буквально через несколько часов я уже была утверждена на роль.

"Дни.ру": Как можете охарактеризовать актерский состав сериала?

И. С: Я получила огромное удовольствие от работы с каждым из коллег. Каждый из них – замечательный артист. У большинства из них я смогла научиться чему-то новому, что-то узнать и подсмотреть. У нас была очень доброжелательная группа и позитивная атмосфера на площадке.

"Дни.ру": Как вам работалось на съемочной площадке?

И. С: "Доктор Преображенский" – это уже вторая моя большая сериальная работа. Первый опыт был в сериале "Свидетели" для канала НТВ, в котором я играла персонажа Марию Борисовну – роковую девушку в красном платье. Она была айтишницей и расследовала преступления. Там со мной на съемочной площадке были опытные коллеги, которые уже не один раз работали на продолжительных проектах. Помимо съемок в сериале "Свидетели" у меня был опыт работы в собственном креативном агентстве Wise production, были большие и маленькие роли в клипах, рекламе и прочем. Так что "Доктор Преображенский" – это, безумно, интересный проект, но все-таки уже далеко не первый, в который я вошла, имея за плечами определенный опыт. Но могу сказать, что съемочные площадки разных каналов серьезно отличаются друг от друга. На "Докторе Преображенском" мы очень активно работали. У нас была выработка не более пяти минут в день. Соответственно удавалось детально проработать весь текст, всю роль, отведенную на каждый съемочный день.

"Дни.ру": С кем из коллег получилось максимально быстро найти общий язык? Поделитесь впечатлениями.

И. С: Со всеми работалось одинаково комфортно и замечательно. Чаще всего я была в кадре с Денисом Шведовым, Владимиром Мишуковым и Амбарцумом Кабаняном. За время съемок у нас сложились очень теплые, дружеские отношения.

Фото: Пресс-служба

"Дни.ру": Насколько вам близка медицинская тема? Быстро получилось войти в образ?

И. С: Медицинская тема мне совершенно не близка, хотя моя бабушка была фармацевтом. Тем не менее, войти в образ получилось достаточно быстро, правда, для этого пришлось изучить много материалов. Продюсеры предоставили подробную информацию о времени, в котором нам придется существовать, кроме того, много полезных сведений я почерпнула из интернета и от своих близких. Мой дедушка – краевед и историк кино – рассказал много интересного, что впоследствии помогло мне сыграть этот образ.

"Дни.ру": В некотором роде сериал основан на реальных событиях – на истории развития пластической хирургии в СССР. Как, по-вашему, насколько бережно сценаристы обращались с исторической правдой о прототипе главного героя сериала?

И. С: Насколько я знаю, этот сериал – это все-таки художественный вымысел. С реальностью его связывает только наличие самого института красоты в Москве. У нас на площадке работали консультанты, они подсказывали, как правильно себя вести во время операции, как держать инструменты, потому что никто из актеров, естественно, никогда этого не делал. Так что я бы не сказала, что в "Докторе Преображенском" кто-то пытался экранизировать чью-то конкретную судьбу, на 90% это все-таки художественный вымысел.

Фото: Пресс-служба

"Дни.ру": Вы любите и умеете одеваться со вкусом, а как можете охарактеризовать моду СССР 60 – 70-х годов? Как вы полагаете, насколько хорошо поработали костюмеры сериала?

И. С: Спасибо за комплимент. Сейчас мода гораздо более свободная. Она предполагает больше возможностей самореализоваться, стилистически соответствовать каждому конкретному мероприятию. В 60 – 70-е годы, по крайней мере, в СССР, мода была куда сдержаннее, хотя в той же Америке в то же самое время ярких красок хватало. Впрочем, не смотря на всю строгость, тот же персонаж Агнии выглядит просто шикарно. Так что, как мне кажется, наши костюмеры поработали просто отлично. Даже по определению скучный (с точки зрения внешнего вида) образ кагэбэшника получился очень стильным, классическим. Многие костюмы, кстати, специально шились по нашим меркам.

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Автор: 22 декабря 2020, 17:42

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